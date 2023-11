Podróż koleją po Europie? Dzięki tej promocji będzie znacznie taniej

Jeśli planujecie w najbliższym czasie,- do wakacji przyszłego roku, podróż pociągami po Europie i w ten sposób zwiedzić różne kraje starego kontynentu, to najlepsza okazja na zakup biletu na nielimitowane przejazdy.

Interrail Global Pass pozwala na nielimitowane podróżowanie pociągami w takich krajach jak:

Austria Czechy Turcja Belgia Serbia Holandia Luksemburg Dania Węgry Bośni i Hercegowina Słowacja Niemcy Macedonia Północna Finlandia Włochy Bułgaria Słowenia Norwegia Monako Francja Wielka Brytania Chorwacja Szwecja Irlandia Portugalia Grecja Litwa Czarnogóra Szwajcaria Estonia Rumunia Hiszpania Łotwa

Aktualnie w ramach promocji czarnopiątkowej, Interrail Global Pass można nabyć ze zniżką 25% co oznacza, że w zależności od wybranej wersji czasowej, zapłacimy za niego nawet o niemal tysiąc złotych mniej.



Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity:

Oferta Interrail to wyjście naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, którzy wybierają dalekie, międzynarodowe podróże. Cieszymy się, że dzięki globalnej inicjatywie również polscy pasażerowie zyskają atrakcyjną promocję na takie przejazdy.

Bilety Interrail Global Pass może nabyć w kasach dworcowych, ale także na stronach PKP Intercity pod tym linkiem.

Dostępnych jest tu kilka wariantów tego biletu:

10 dni z 2 miesięcy

15 dni z 2 miesięcy

15 dni (następujących jeden po drugim)

22 dni (następujących jeden po drugim)

1 miesiąc

2 miesiące

3 miesiące

Oszczędności wahają się tu od kilkuset złotych do prawie tysiąca za bilet na 2 lub 3 miesiące. Oczywiście w wersji dla osób bez zniżek, które przysługują również na tym bilecie dla młodzieży, seniorów czy rodziców z dziećmi. Bilet nie obejmuje rezerwacji miejsc, więc w pociągach jej wymagających trzeba będzie takową nabyć.



Bilet ten upoważnia również do dwóch darmowych przejazdów pociągami w Polsce, a więc można jeden przeznaczyć na wyjazd z kraju pociągiem, bądź dojazd do portu lub lotniska, a drugi na powrót.

Co ważne, w ramach tej promocji i w tych cenach, bilet Interrail Global Pass możemy zakupić do 28 listopada 2023 roku - to pierwszy możliwy dzień rozpoczęcia podróży na tym bilecie, a ostatni możliwy dzień aktywacji biletu w aplikacji Rail Planner App i rozpoczęcia podróży to 1 czerwca 2024 roku.

Źródło: PKP Intercity.