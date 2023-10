Te aplikacje pomogą Ci podczas podróży pociągami przez Polskę

Koleją przez Polskę – niezbędne aplikacje dla podróżujących PKP

Nie pamiętam już, kiedy ostatnio kupowałem bilet na pociąg w okienku na stacji. Wszystko za sprawą aplikacji mobilnych, które na tym polu naprawdę ułatwiają życie i pozwalają zaoszczędzić czas. Nie wiesz, jakie narzędzia pobrać na pokład swojego smartfona, aby ułatwić sobie podróże PKP? Mamy kilka propozycji.

Istnieje wiele aplikacji dla podróżnych. Większość powstała przede wszystkim z myślą o wygodnym sprawdzaniu rozkładów jazdy, kupowaniu biletów i okazywaniu ich przy kontroli na ekranie smartfona. To jednak nie koniec możliwości, jakie oferują dziś tytuły dostępne w Google Play i App Store. PKP stworzyło ostatnio 2 nowe aplikacje, które znacząco rozszerzają wymienione możliwości. O nich również przeczytacie w poniższym zestawieniu, ale na pierwszy ogień pójdą sprawdzone rozwiązania pozwalające wygodnie kupować bilety.

Jeśli szukasz sposobu na sprawne podróżowanie pociągami po Polsce, bez stresu i z cyfrowym biletem w telefonie, polecam zapoznać się z tymi 4 aplikacjami.

SkyCash – pociągi + inne usługi

Pierwsza propozycja to SkyCash, czyli aplikacja, którą zapłacisz nie tylko za bilet na pociąg, ale także za autostradę, parking, rachunek za prąd, a nawet wejście do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Skupmy się jednak na transporcie kolejowym. W SkyCash możesz łatwo zaplanować podróż. Znajdziesz tu usługi 11 przewoźników kolejowych działających w Polsce. To: PKP Intercity, Przewozy Regionalne, Koleje Śląskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Arriva, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Mazowieckie, SKM Trójmiasto, WKD oraz Leo Express. Używając aplikacji, możesz kupić bilet na peronie, tuż przed odjazdem pociągu. Bez martwienia się kolejkami do kas biletowych czy automatów. Nie musisz też szukać konduktora. Wystarczy, że wybierzesz swojego przewoźnika, kupisz bilet i w ciągu kilku sekund, jego cyfrowa wersja pojawi się w aplikacji. Aby zapłacić za podróż, skorzystaj z wirtualnej portmonetki SkyCash. Zasilisz ją na różne sposoby, m.in.: tradycyjnym przelewem, podpiętą kartą płatniczą lub za pomocą PayU i Przelewy24. Dwie ostatnie usługi wspierają BLIK-a. SkyCash jest dostępny w 3 różnych sklepach z aplikacjami – w App Store , Google Play i AppGallery.

KOLEO – mój faworyt ostatnich miesięcy

Ostatnio coraz częściej wybieram KOLEO zamiast aplikacji SkyCash. Co przemawia na korzyść tej platformy? Przede wszystkim udogodnienia powiązane z 2 najpopularniejszymi systemami mobilnymi, czyli iOS oraz Androidem. Mam tu na myśli wsparcie dla błyskawicznych płatności za pomocą Apple Pay i Google Pay oraz wygodny dostęp do biletów z poziomu Apple Wallet lub Google Wallet. Aplikacja KOLEO ułatwia oczywiście dostęp do aktualnego rozkładu jazdy pociągów i pozwala na wygodny zakup biletów kolejowych prosto z ekranu smartfona. Twórcy aplikacji chwalą się najpełniejszą i najaktualniejszą informację o kursowaniu pociągów. Może nie podróżuję superczęsto, ale do tej pory jeszcze nie zawiodłem się na KOLEO. Jest jeszcze coś, co wyróżnia tę platformę z tłumu konkurentów. Całkiem niedawno aplikację uzupełniono o usługę Bambetle+. Dzięki niej możesz nadać swój bagaż przed podróżą i odebrać go w miejscu docelowym. To eliminuje konieczność dźwigania bagażu po dworcach. Kurier odbierze Twoje tytułowe bambetle prosto z domu – bez żadnej folii ani kartonu. Nie musisz też drukować żadnych listów przewozowych. Wszystko to zostanie zrobione za Ciebie. Aplikacja KOLEO dzieli bagaże na trzy kategorie cenowe, w zależności od masy – do 5 kg, do 15 kg i do 30 kg. Ceny usługi zaczynają się już od 39 zł za jedną sztukę bagażu.

PKP.appka – asystent podróżnych od PKP

Kolejna aplikacja to tegoroczna nowość stworzona na zlecenie Polskich Kolei Państwowych. O ile kupowanie biletów wiąże się tutaj niestety z przekierowaniem do przeglądarki internetowej, platforma oferuje inne funkcje, które mogą się przydać podczas podróży pociągami. To taki mobilny asystent, który oferuje wiele przydatnych funkcji w jednym miejscu. Jednym z jej kluczowych atutów jest możliwość sprawdzenia położenia dworców w Polsce oraz informacji o dostępnych tam usługach i infrastrukturze. Aplikacja może np. pomóc w znalezieniu toalety, punktów handlowych i usługowych lub kasy biletowej. Pokaże też, gdzie znajdują się kawiarnie, restauracje lub kwiaciarnie. PKP.appka wyposażona jest także w wirtualny przycisk SOS. W przypadku jakichkolwiek kłopotów lub sytuacji awaryjnych można natychmiast skontaktować się z służbami PKP S.A. działającymi przez całą dobę. Jeśli chodzi o płacenie za bilety, aktualnie PKP.appka współpracuje obecnie z zewnętrzną platformą BILKOM. W przyszłości ma ona zostać zintegrowana z aplikacją PKP Intercity (o niej za chwilę). To jeden z głównych mankamentów tego serwisu, na co zwracają uwagę osoby zostawiające komentarze w Google Play i App Store. PKP zdecydowanie ma jeszcze nad czym pracować.

PKP Intercity – oficjalna sprzedaż biletów

I wreszcie wspomniana już aplikacja PKP Intercity – również stworzona na zlecenie państwowego przewoźnika. Muszę przyznać, że nie rozumiem, dlaczego PKP zdecydowało się na dwie różne platformy, które z powodzeniem można było zintegrować pod jednym szyldem. Co ciekawe, obie zaprezentowano użytkownikom w tym samym czasie. PKP Intercity zastąpiła IC Mobile Navigator, a PKP.appk to nowość. Po co komplikować życie podróżnym? Nie wiadomo. PKP Intercity umożliwia zakup biletów w podobny sposób jak opisywane wcześniej KOLEO i SkyCash. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość tworzenia profili z ulubionymi zniżkami i trasami. Dodatkowo aplikacja pozwala zamówić posiłek z WARS z dostawą do miejsca. Umożliwia również sprawdzenie śladu węglowego, jaki generuje podróż. Aplikacja dostępna jest nie tylko w języku polskim, ale także w języku ukraińskim, niemieckim i angielskim. Trzeba jedna zaznaczyć, że w przypadku tego tytułu, komentarze w Google Play również wskazują na to, że państwowy przewoźnik ma jeszcze co ulepszać.