Koniec z narzekaniem na zasięg w PKP Intercity. Nie chodzi o WiFi

PKP Intercity poinformował, że w końcu udało się rozpocząć montaż wzmacniaczy sieci komórkowych (repeaterów) w pociągach, to powinno w znacznym stopniu poprawić zasięg Orange, Play, Plus i T-Mobile podczas podróży.

Wszyscy pamiętamy niemal siedmioletnią batalię PKP Intercity z ALSTOM, na montaż WiFi w pociągach Pendolino. Była to głośna sprawa, która zakończyła się w 2018 roku. Jeszcze rok później PKP IC chwaliło się wykorzystaniem WiFi przez pasażerów w tych pociągach i temat ucichł.

Dlaczego? Wiadomo, że żadne WiFi w pociągach nie zapewni komfortowego dostępu do internetu w pociągach, bez odpowiedniego zasięgu sieci komórkowych wszystkich operatorów, a do tego potrzebna jest współpraca z nimi. To, jak pokazuje doświadczenie z wdrożeń w różnych dłuższych tunelach drogowych czy na trasie metra potrafi się przeciągać.

Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity:

Od lat słyszeliśmy, że pociągi PKP Intercity poruszają się w miejscach, gdzie zasięg pozostawia wiele do życzenia. Jesteśmy świadomi, że w dzisiejszych czasach dostęp do telefonii komórkowej czy Internetu jest kluczowy dla wielu osób, w tym także dla naszych podróżnych. Zdecydowaliśmy się więc na instalację mobilnych wzmacniaczy sieci komórkowych, dzięki czemu podróże koleją po Polsce będą jeszcze bardziej komfortowe.



W końcu się udało, PKP Intercity we współpracy z Orange, Play, Plusem i T-Mobile uruchomiło pierwsze repeatery, które to będą wzmacniać zasięg sieci komórkowych tych operatorów w pięciu pasmach: 800, 900, 1800, 2100 i 2600MHz.

Współpraca z operatorami była istotna głównie z uwagi na konieczność zastosowania takiej konfiguracji tych repeaterów, która pozwoliłaby na wyłączanie wzmacniania sygnału, m.in. przy przekroczeniu przez pociągi PKP Intercity granicy Polski. Myślę też, że nie bez znaczenia dla tego wdrożenia, były tu wymagania jakościowe UKE, według których operatorzy muszą zapewnić po rozdysponowaniu częstotliwości z pasma C, określoną przepustowość wzdłuż linii kolejowych.



Ile wzmacniaczy już działa? 1 września uruchomiono partię pierwszy 50 repeaterów, kolejnych 250 pojawiło się w pociągach 10 października, a do końca tego roku, PKP Intercity chce uruchomić wzmacniacze w 554 wagonach.

Źródło: PKP Intercity.