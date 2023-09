Seniorzy dostali większą zniżkę w PKP Intercity, tanieją też bilety miesięczne

Tańsze bilety w PKP Intercity

17 sierpnia br. PKP Intercity uruchomiło specjalną promocję, dzięki której osoby po 60 roku życia mogą podróżować jeszcze taniej. Zniżka na Bilet Seniora wzrosła z 30 do 35%. Zakupić z nią można zarówno bilet jednorazowy, jak i odcinkowy. Rusza także nowa odsłona kampanii „Dbamy o dobre relacje”, która potrwa równolegle z ofertą do 30 września. Z Biletu Seniora można skorzystać we wszystkich krajowych pociągach przewoźnika, w 1 i 2 klasie z miejscami do siedzenia, a także w Strefie Wygody oraz w wagonach z miejscami do leżenia i sypialnymi. Ze zniżką można także kupić bilety odcinkowe (np. tygodniowe czy miesięczne) na pociągi kategorii IC oraz TLK.

Bilet jednorazowy lub odcinkowy z 35% zniżką można kupić w kasie biletowej, serwisie e-IC lub biletomacie. W pozostałych kanałach sprzedaży, takich jak aplikacja PKP Intercity, u konduktora w pociągu czy serwisie i aplikacji Bilkom, zainteresowani kupią Bilet Seniora na jednorazowy przejazd. Zniżka przysługuje każdemu pasażerowi, który ukończył 60 lat.

Seniorzy to ważna grupa pasażerów dla PKP Intercity, a pociąg to dla nich komfortowy środek transportu. W każdej chwili podczas podróży mogą wstać, żeby przejść się po pociągu, zjeść w wagonie restauracyjnym czy skorzystać z toalety. Pociągi posiadają szereg udogodnień dla osób o ograniczonej mobilności, które mogą być pomocne w podróży także osobom starszym. Działania rządu w zakresie waloryzacji emerytur oraz wypłacania 13 i 14 emerytury sprzyjają przeznaczeniu części środków na odkrywanie Polski– mówi Tomasz Gontarz, Wiceprezes Zarządu PKP Intercity.

Seniorzy korzystający z oferty nie potrzebują żadnych dodatkowych zaświadczeń. Do potwierdzenia wieku, a tym samym zniżki, wystarczy dowolny dokument ze zdjęciem np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. Honorowany jest również elektroniczny dokument mObywatel. Bilety ze zniżką 35% można kupić do końca września bieżącego roku.

Tańsze bilety okresowe w PKP Intecity

PKP Intercity wprowadza obniżki cen miesięcznych biletów odcinkowych na 20 wybranych trasach. Obejmą one w sumie 930 odcinków, a średnia obniżka wyniesie blisko 50 zł. Największy upust sięgnie 239 zł, a 20% obniżek przekroczy 100 zł na bilecie. Zakres obniżek jest bardzo szeroki. Wynosi od 1 zł do 239 zł i zależy od dotychczasowych cen oraz poziomu wypełnienia składów na wybranych trasach.

Z nowych cen najbardziej ucieszą się mieszkańcy województwa pomorskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, gdzie obniżki biletów sięgną nawet 60% na niektórych odcinkach. Z kolei pasażerowie dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego będą mogli liczyć na obniżki przekraczające 50%. Obniżka ma znacząco zwiększyć zainteresowanie pasażerów nową ofertą i wypełnić składy, szczególnie w dni pracujące, kiedy pasażerów jest zwykle mniej.