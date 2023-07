Bilety na pociągi międzynarodowe już w aplikacji. Nowości w PKP Intercity

Na początku roku PKP Intercity udostępniło dwie nowe aplikacje mobilne - PKP.appka oraz PKP Intercity. Pierwsza jest swoistym przewodnikiem po dworcach, druga pozwala wyszukiwać połączenia, kupować bilety na przejazd, czy zamawiać posiłki w wagonach restauracyjnych WARS z możliwością dostarczenia do miejsca w wagonie. Ich pierwsze wersje nie były zbytnio rozbudowane, jednak przewoźnik zapewniał, że wraz z kolejnymi aktualizacjami pojawiać się będą nowe rozwiązania. W najnowszej wersji aplikacji PKP Intercity pojawia się funkcja, którą z pewnością docenią ci, którzy podróżują pociągami międzynarodowymi.

PKP Intercity. W aplikacji można już kupować bilety na przejazdy międzynarodowe

Do tej pory, przejazd międzynarodowy można było opłacić wyłącznie w kasach biletowych, zdalnie w ramach oferty SuperPromo International lub jako bilety IRT do Niemiec, Litwy oraz do Austrii (pociągami EN Chopin i Nightjet). To zmienia się wraz z najnowszą aktualizacją aplikacji, która udostępnia możliwość zakupu biletu na podróż pociągami międzynarodowymi. W ramach apki PKP Intercity dostępnej na iOS i Androida udostępnione zostały:

Bilety SuperPromo International dostępne na kierunkach oferowanych przez przewoźnika tj. Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Niemcy

dostępne na kierunkach oferowanych przez przewoźnika tj. Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Niemcy Bilety IRT dla dorosłych i dzieci do Niemiec i na Litwę oraz na pociągi nocne do Austrii na miejsca do siedzenia

dla dorosłych i dzieci do Niemiec i na Litwę oraz na pociągi nocne do Austrii na miejsca do siedzenia Bilety eNRT (bilet w komunikacji międzynarodowej według taryfy NRT połączony z rezerwacją miejsca) do lub z Austrii, Czech i Słowacji, w tym bilety dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci

Co ciekawe, PKP Intercity informuje, że na ten moment nie będzie możliwości zakupu biletu eNRT na przejazdy do Węgier. Wynika to z dotychczasowego niezintegrowania węgierskiego przewoźnika do ogólnoeuropejskich systemowych rozwiązań dotyczących dokonywania kontroli biletów.

Wraz z wprowadzeniem zmian w procesie zakupu biletu eNRT można będzie dodać bilet na przewóz psa i roweru. A co warto podkreślić, bilety eNRT będą podlegać zwrotowi, jak również wymianie, która początkowo będzie dostępna w drodze reklamacji. Docelowo pasażerowie będą mogli dokonać jej bezpośrednio w systemie przewoźnika. Do tej pory podróżni mogli kupować bilety do Czech i na Słowację tylko w opcji bezzwrotnej.