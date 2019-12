Bilety do kina niby są za drogie, a kupujemy je na potęgę

Wszyscy wiemy, że bilety do kin w Polsce są drogie. A może po prostu za mało zarabiamy? Jakkolwiek by nie było, lubimy sobie na to ponarzekać. Jeśli jeszcze lubimy jeść w trakcie seansu, to w ogóle idzie się załamać w tych kinowych barach. Wygląda jednak na to, że jesteśmy odważniejsi niż myślimy. Nie grozi nam upadek kina, VOD wcale nie zmiażdży wielkich seansów, a przynajmniej nie w najbliższym czasie. Z kinem jest coraz lepiej i powinniśmy się z tego cieszyć.

Kupiliśmy w tym roku ponad 60 milionów biletów do kin