Biedronka z nowym hitem. Efektowny i tani

Biedronka po raz kolejny udowadnia, że potrafi zaskoczyć klientów atrakcyjnymi promocjami i modnym asortymentem do domu. Od czwartku 28 sierpnia do środy 10 września w ofercie sieci dostępna jest kolekcja „Neon Vibe”, pełna designerskich lamp i neonowych dodatków, które nie tylko ożywią przestrzeń, ale także wprowadzą wyjątkowy klimat do mieszkania.

Biedronka wyprzedaje iluminację

Na szczególną uwagę zasługuje lampa narożna RGB dostępna w cenie 49,99 zł. To propozycja dla tych, którzy chcą uzyskać efekt nowoczesnego oświetlenia i jednocześnie mieć pełną kontrolę nad atmosferą w pomieszczeniu. Lampa o wymiarach 43 × 43 × 141 cm wyposażona została w diody LED, trzy tryby świecenia oraz funkcję regulacji natężenia światła i kolorów. W zestawie znajduje się pilot, dzięki któremu sterowanie światłem staje się wyjątkowo wygodne.

Kolejnym hitem jest zestaw lampek LED w cenie 39,99 zł. Lampki reagują na dźwięk i rytm muzyki, dzięki czemu świetnie sprawdzą się podczas domowych imprez czy wieczornego relaksu. W ofercie dostępne są dwa warianty zestawów: z lampkami o wysokości 28 cm oraz z nieco mniejszymi, 24-centymetrowymi. Oba komplety posiadają efekt nieskończoności i oferują pełną gamę kolorów RGB.

Dla osób ceniących dekoracje o bardziej swobodnym i kreatywnym charakterze przygotowano neony oraz lusterka LED. W cenie 19,99 zł można wybierać spośród wielu wariantów, takich jak neon w kształcie napisu „LOVE” czy „ON AIR”, w formie kwiatka, serca, motylka czy nawet grzybka. Nie zabrakło także designerskich lusterek w kształcie kwiatka bądź serca. Wszystkie modele wykonano z myślą o tworzeniu przytulnego, a jednocześnie nowoczesnego klimatu w mieszkaniu.

Dodatkowo w ofercie znalazła się taśma LED RGB o długości 2 metrów. Dzięki 600 diodom LED pozwala na efektowne podświetlenie dowolnej przestrzeni – od pokoju gracza po kuchenne półki. Taśma reaguje na muzykę i inne dźwięki, a w zestawie dołączony jest kabel USB oraz pilot.

Co więcej, Biedronka przygotowała także specjalną ofertę online. Do 31 sierpnia dostępny jest laptop Lenovo V15 G4 AMR w cenie 1999 zł zamiast 2999 zł. Sprzęt został wyposażony w ekran 15,6 cala, system Windows 11, 16 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. Całość napędza procesor AMD Ryzen 5, co sprawia, że laptop świetnie sprawdzi się zarówno do pracy, jak i rozrywki. Dodatkowym atutem jest możliwość dokupienia myszy Rebeltec za symboliczną złotówkę.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb