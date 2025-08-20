Promocje

Kaufland kokietuje majsterkowiczów. Duża wyprzedaż akumulatorów

Kaufland przygotował promocje, które szczególnie zainteresują majsterkowiczów. Już od 21 sierpnia na półki sklepowe zawita masa przydatnego sprzętu w niższych cenach. Nie zabraknie również akumulatorów.

Od czwartku, 21 sierpnia, sieć handlowa Kaufland przygotowała dla swoich klientów nową ofertę na elektronarzędzia i akcesoria popularnej marki Parkside. Produkty, które od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród majsterkowiczów i osób prowadzących drobne prace remontowe, pojawią się w sklepach w znacząco obniżonych cenach. Promocja obejmuje zarówno narzędzia elektryczne, jak i osprzęt w postaci akumulatorów czy ładowarek.

Kaufland wyprzedaje akumulatory

Jednym z największych hitów akcji jest myjka wysokociśnieniowa Parkside, dostępna w cenie 299 zł dla posiadaczy karty Kaufland Card. Regularna cena urządzenia to 399,90 zł, więc rabat jest naprawdę znaczący. Myjka sprawdzi się w codziennych pracach porządkowych – od czyszczenia samochodu po usuwanie zabrudzeń z tarasu czy ogrodowych mebli. To narzędzie, które w sezonie letnim i jesiennym może stać się niezastąpione.

W promocyjnym katalogu znajdziemy także spawarkę inwertorową Parkside PISG 120 D5, której cena spadła o 20% do 199 zł. To sprzęt, który pozwala na wykonywanie drobnych prac spawalniczych w domowym warsztacie i jednocześnie jest wystarczająco kompaktowy, by nie zajmować zbyt wiele miejsca.

Na szczególną uwagę zasługują także wiertarko-wkrętarki Parkside, które od lat są jednymi z najchętniej kupowanych narzędzi tej marki. Model PBSA 20-Li A1, kosztujący teraz 149 zł, oferuje dwa biegi, akumulator 20 V oraz zestaw końcówek do wiercenia i wkręcania. W promocji dostępna będzie także mniejsza wersja, kompaktowa wiertarko-wkrętarka V PABS 20 Li H9 w cenie 79,99 zł.

Dla osób zajmujących się stolarką przygotowano strug elektryczny PEH 30 B5 za 99,99 zł oraz piłę tarczową PKS 1350 E4 za 169 zł. Oba urządzenia zostały wyposażone w mocne silniki i zapewniają precyzyjne prowadzenie prac w drewnie.

Nie zabrakło również przecenionych akcesoriów. Akumulator Parkside 20V 2Ah APP 20 B1 kosztuje teraz 59,99 zł zamiast 99,99 zł, a mocniejszy wariant 4Ah – 99,99 zł. W ofercie pojawi się także ładowarka PLG 20 C1 w cenie 24,99 zł (zamiast 39,99 zł) oraz wydajny akumulator Performance 8Ah z Bluetooth za 249 zł.

Grafika: depositphotos.com

