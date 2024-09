Biedronka puszcza oko do majsterkowiczów. Tania elektronika do warsztatu

Od 16 do 28 września w sklepach Biedronka trwa wyjątkowa promocja skierowana do wszystkich majsterkowiczów. W ramach akcji można zaopatrzyć się w niezbędne narzędzia i sprzęt warsztatowy w atrakcyjnych cenach. Oferta obejmuje produkty zarówno do domowych napraw, jak i bardziej zaawansowanych prac w warsztacie czy ogrodzie.

Iluminacja na półkach w Biedronce

W najbliższym czasie Biedronka zadba o właściwe oświetlenie naszego domowego warsztatu. W ofercie znajdziemy latarkę typu szperacz marki Niteo za jedyne 49,99 zł. Ten model oferuje dwa źródła światła oraz aż 10 różnych trybów świecenia, co sprawia, że jest niezwykle wszechstronny. W zestawie znajduje się również pasek na ramię, co ułatwia jej przenoszenie i użytkowanie w różnych warunkach – od domowych napraw po nocne wyprawy.

Kolejnym ciekawym produktem jest latarka warsztatowa z funkcją powerbanku, również marki Niteo, dostępna w tej samej cenie – 49,99 zł. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują solidnego oświetlenia podczas pracy w warsztacie, a jednocześnie cenią sobie możliwość doładowania swoich urządzeń elektronicznych.

Jeśli szukasz czegoś bardziej kompaktowego, Biedronka oferuje również latarkę warsztatową LED lub latarkę inspekcyjną Niteo za jedyne 14,99 zł. W zestawie znajdziemy trzy baterie AAA, dzięki czemu jest ona gotowa do użycia zaraz po zakupie. Wszystkie latarki dostępne będą na półkach sklepowych w wybranych punktach sieci.

Duże promocje na elektronarzędzia w Home Biedronka

Równie ciekawie zapowiadają się promocje dla majsterkowiczów w internetowym sklepie Home Biedronka. Wkrętarka akumulatorowa Einhell TE-CD 18/2 została przeceniona z 399 zł na 239 zł. W zestawie znajduje się akumulator 2,5 Ah, co zapewnia długotrwałą pracę i wygodę podczas wykonywania różnorodnych zadań.

W ofercie znalazł się również odkurzacz warsztatowy marki Niteo, dostępny teraz za 189 zł zamiast 279 zł. Posiada pojemność 20 litrów i moc 1300 W, co sprawia, że jest idealny do utrzymania porządku w warsztacie lub garażu.

Miłośników prac ogrodowych z pewnością zainteresują akumulatorowe nożyce do żywopłotu Einhell. W promocyjnej cenie 369 zł zamiast 499 zł dostajemy sprzęt z długim 52-centymetrowym mieczem i osłoną dłoni. W zestawie znajduje się również akumulator 2,5 Ah.

