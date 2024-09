Biedronka wyprzedaje elektronikę. Myszki i przedłużacze za pół darmo

Biedronka realizuje kolejną ciekawą akcję promocyjną. Mowa tu o "okazjach dla studenta", które potrwają od 9 do 21 września i obejmują produkty skierowane do miłośników technologicznych gadżetów oraz osób, które pragnąc uporządkować swój biurko. W asortymencie sieci pojawiają się nowoczesne i funkcjonalne akcesoria, które z pewnością przyciągną uwagę klientów. Wśród promowanych produktów znajdują się zarówno elementy wyposażenia biura, jak i przydatne akcesoria do użytku codziennego.

Biedronka wyprzedaje myszki, kable i przedłużacze

Jednym z najbardziej interesujących produktów jest Organizer na biurko z wbudowaną ładowarką marki Setty. Dzięki modułowej konstrukcji organizer pozwala na łatwe dostosowanie przestrzeni roboczej do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo wbudowana ładowarka obsługująca zasilanie 2A oraz wyjścia 2x USB-A i 1x USB-C, umożliwia jednoczesne ładowanie kilku urządzeń, co czyni go praktycznym rozwiązaniem zarówno w domu, jak i w biurze. Cena tego urządzenia wynosi 39,99 zł.

Biedronka Gazetka

Kolejną propozycją jest myszka bezprzewodowa Silent Click marki Setty, którą można nabyć za 24,99 zł. Jej zaletą jest technologia cichego klikania, dzięki czemu użytkownicy mogą pracować w ciszy i bez zbędnych hałasów. Myszka oferuje stabilne połączenie na częstotliwości 2,4 GHz, zasięg do 10 metrów oraz 6 przycisków, co daje duże możliwości sterowania. Do prawidłowego działania konieczne jest włożenie dwóch baterii AAA.

Dla osób poszukujących wielofunkcyjnych rozwiązań hub aluminiowy 7 w 1 za 49,99 zł będzie idealnym wyborem. Dzięki siedmiu portom wyjściowym, w tym 1x USB 3.0, 4x USB 2.0 oraz 2x USB-C, można łatwo podłączyć wiele urządzeń jednocześnie. Biedronka oferuje również pleciony przewód doładowania smartfona za 9,99 zł, który charakteryzuje się solidnym wykonaniem oraz dostępnością różnych końcówek. Dzięki temu jest kompatybilny z wieloma modelami urządzeń mobilnych.

W ofercie znajdziemy również różne rodzaje przedłużaczy, w tym listwę zasilającą łamaną za 59,90 zł, która posiada pięć gniazd oraz przewód o długości 1,5 metra. Dzięki możliwości regulacji kształtu listwy idealnie dopasowuje się ona do trudnodostępnych miejsc. Alternatywnie, dla osób potrzebujących większej liczby gniazd, dostępny jest przedłużacz podłużny z sześcioma gniazdami za 49,99 zł oraz przedłużacz kostka z czterema gniazdami w tej samej cenie. Oba rozwiązania doskonale sprawdzą się w domu lub biurze, gdzie potrzebujemy podłączyć wiele urządzeń naraz.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb