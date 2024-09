Biedronka puszcza oko do majsterkowiczów. Przydatna elektronika taniej

Biedronka, jedna z największych sieci supermarketów w Polsce, zaskakuje klientów kolejną falą promocji. Na stronie internetowej oraz w sklepach stacjonarnych dostępna jest szeroka oferta narzędzi i sprzętu ogrodniczego w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Warto się pośpieszyć, ponieważ promocje obowiązują do 29 września, a niektóre z nich kończą się już 25 września. Oto najciekawsze propozycje, które z pewnością przyciągną uwagę majsterkowiczów oraz osób dbających o ogród.

Tania elektronika na półkach sklepowych

Jednym z najbardziej interesujących produktów jest opalarka marki Niteo, dostępna w sklepach stacjonarnych od czwartku, 12 września, do środy, 25 września. Ten model o mocy 2000 W, z czterema dyszami w zestawie, jest oferowany za jedyne 49,99 zł. Opalarka to wielofunkcyjne narzędzie, które znajdzie zastosowanie w różnorodnych pracach, od usuwania farb po lutowanie. W tej cenie trudno o równie wszechstronny produkt na rynku.

Kolejna pozycja, która zasługuje na uwagę, to stacja lutownicza marki Niteo o mocy 48 W. W zestawie znajdują się dwa groty lutownicze oraz kolejne dwie luty cynowe, co czyni ją idealnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. Podobnie jak opalarka, stacja lutownicza dostępna będzie w sklepach stacjonarnych do 25 września w cenie 49,99 zł.

Oferty w internetowym sklepie Home Biedronka

Dla osób, które poszukują sprzętu ogrodniczego, Biedronka przygotowała kilka naprawdę kuszących ofert. Jedną z nich jest podkaszarka elektryczna Prime3 GGT41 o maksymalnej mocy 500 W, dostępna za 99 zł, co oznacza obniżkę z 119 zł. To lekkie i poręczne urządzenie doskonale sprawdzi się w utrzymaniu porządku na trawniku, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach.

Gazetka Biedronka

Kolejnym wartym uwagi sprzętem jest piła łańcuchowa akumulatorowa Einhell Fortexxa 18/20 BL TH-Solo. To wydajne narzędzie o napięciu 18 V, które z łatwością poradzi sobie z przycinaniem drzew i krzewów. Do 29 września piła jest oferowana w promocyjnej cenie 599 zł, co stanowi sporą zniżkę z pierwotnej ceny 769 zł.

Dla większych powierzchni ogrodowych idealnym rozwiązaniem może być kosiarka akumulatorowa Blaupunkt CL3010. W zestawie znajduje się zarówno akumulator, jak i ładowarka, co sprawia, że sprzęt jest gotowy do użytku od razu po zakupie. Regularna cena tej kosiarki wynosiła 999 zł, ale teraz można ją nabyć za jedyne 699 zł.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb