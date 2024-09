Biedronka odpala swój hit. Kupicie za ułamek ceny

W sklepie internetowym Home Biedronka pojawiły się atrakcyjne promocje na elektronikę, które potrwają do 29 września. Klienci mają okazję zakupić wysokiej jakości sprzęty w niższych cenach, a oferta obejmuje zarówno urządzenia multimedialne, jak i sprzęty do monitoringu. Poniżej przedstawiamy najciekawsze propozycje.

Biedronka wyprzedaje telewizory i smartwatche

Jednym z głównych produktów w ofercie promocyjnej jest telewizor UD 43QGU7210S Google TV, który można kupić za 1399 zł zamiast regularnej ceny 1599 zł. Ten nowoczesny telewizor o przekątnej 43 cale wyposażony jest w technologię QLED 4K, co gwarantuje doskonałą jakość obrazu oraz żywe kolory. Dzięki systemowi Google TV, użytkownicy mogą cieszyć się szerokim wyborem aplikacji streamingowych oraz integracją z Google Assistant. Dodatkowo wbudowany chromecast umożliwia szybkie i bezproblemowe przesyłanie treści z telefonu czy komputera bezpośrednio na ekran telewizora.

Biedronka gazetka

W ofercie promocyjnej znajdziemy także smartwatche Tracer SM6 Opal oraz SMR 2 Classy. Cena jednego zegarka wynosi 199 zł, ale prawdziwą atrakcją jest możliwość dokupienia drugiego modelu za symboliczną złotówkę.

Sprzęt do monitorowania w Biedronce

Kolejne urządzenie w promocji powinno zainteresować przede wszystkim kierowców. Jest to wideorejestrator 70mai Smart Dash 1s D06, dostępny teraz za 199 zł zamiast 299 zł. Ten kompaktowy rejestrator oferuje szeroki kąt widzenia 130 stopni oraz nagrywanie w rozdzielczości Full HD, co zapewnia wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych. Dodatkowym atutem jest obsługa przez dedykowaną aplikację, która ułatwia zarządzanie nagraniami i ich przeglądanie.

W ofercie znalazła się także kamera IP Guard 4 marki Tracer, która teraz kosztuje jedynie 139 zł zamiast 249 zł. Ta kamera do monitoringu zewnętrznego oferuje rozdzielczość QHD 2560x1440 pikseli, co zapewnia wyjątkową jakość obrazu. Jest również obrotowa, co pozwala na monitorowanie większego obszaru – obraca się o 90 stopni w pionie oraz 355 stopni w poziomie. Dodatkowo, posiada tryb nocny oraz funkcję wykrywania ruchu.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb