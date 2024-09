Biedronka odpala wrześniowe promocje. Tańsze telewizory i elektronika

Biedronka, jedna z najpopularniejszych sieci handlowych w Polsce, po raz kolejny przygotowała wyjątkową ofertę dla swoich klientów. Tym razem, w ramach wrześniowej promocji, na stronie internetowej Home Biedronka pojawiły się atrakcyjne zniżki na elektronikę oraz elektronarzędzia. To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt do domu i ogrodu, nie narażając przy tym domowego budżetu na poważne uszczerbki.

Telewizor na promocji w Home Biedronka

Jednym z głównych produktów objętych promocją jest telewizor 40FAG8030 marki Telefunken. Urządzenie oferuje ekran Full HD, system operacyjny Android TV 11, wsparcie dla technologii Dolby Audio oraz wbudowany Chromecast. Dzięki tym funkcjom, telewizor zapewnia nie tylko przyzwoitą jakość obrazu i dźwięku, ale także możliwość łatwego strumieniowania treści z urządzeń mobilnych. Co więcej, obecnie dostępny jest w promocyjnej cenie 989 zł, co stanowi znaczną obniżkę w porównaniu z pierwotną ceną wynoszącą 1299 zł. To świetna okazja dla wszystkich, którzy szukają nowoczesnego, a jednocześnie niedrogiego telewizora.

Raj dla majsterkowiczów w Biedronce

Kolejnym produktem, który zasługuje na uwagę, jest akumulatorowa myjka do kostki i tarasu Picobella. Możemy ją wykorzystać do właściwego dbania o czystość różnych powierzchni. Dodatkowo w zestawie dostajemy ładowarkę oraz akumulator Obecnie można ją nabyć za 649 zł, co oznacza oszczędność 200 zł w porównaniu do standardowej ceny.

Biedronka gazetka

W ofercie Biedronki znalazły się także nożyce do gałęzi marki Einhell. Model GE-LS-18 to solidne narzędzie, które ułatwi pielęgnację drzew i krzewów w ogrodzie. Urządzenie charakteryzuje się szerokością cięcia 28 mm oraz wyłącznikiem bezpieczeństwa. W tym przypadku również możemy liczyć na akumulator i ładowarkę w zestawie. Promocyjna cena nożyc to 429 złotych.

Dla osób poszukujących praktycznych i przede wszystkim tanich narzędzi do majsterkowania, Biedronka proponuje wkrętarkę marki Niteo. Ten model o mocy 8V wyposażony jest w akumulator o pojemności 1500 mAh oraz funkcję ładowania przez USB, co czyni go wygodnym w użyciu i wszechstronnym narzędziem do domowych prac. W aktualnej promocji wkrętarkę można kupić za 99 zł, co jest znaczącą redukcją ceny z 139 zł. Na koniec warto wspomnieć o poziomicy laserowej, która również trafiła do promocyjnej oferty Biedronki. W ramach aktualnej promocji poziomica dostępna jest za 119 zł, co stanowi 40 zł oszczędności w porównaniu do ceny regularnej.

Wspomniane promocje trwają już teraz i zakończone zostaną 29 września.

Grafika: Kamil Świtalski