Biedronka kusi nowych klientów. Takiego sklepu jeszcze nie było

Biedronka otwiera swój pierwszy, wirtualny sklep w Roblox. To również doskonała okazja, by sprawdzić, jak wygląda praca w najpopularniejszym markecie w Polsce.

Roblox to internetowa platforma, która pozwala użytkownikom na tworzenie własnych gier i zabawę w te stworzone przez innych. Dzięki narzędziom w Roblox Studio każdy może projektować złożone światy i mechaniki rozgrywki. To sprawia, że platforma jest niezwykle wszechstronna i atrakcyjna zarówno dla amatorów, jak i profesjonalnych twórców gier. Jednym z kluczowych elementów, które przyczyniły się do ogromnej popularności Roblox, jest jego społeczność.

Platforma działa jak ekosystem, w którym gracze nie tylko konkurują i współpracują w wirtualnych przestrzeniach, ale także uczą się podstaw programowania, projektowania i przedsiębiorczości. Dzięki modelowi freemium użytkownicy mogą korzystać z podstawowych funkcji za darmo, a dodatkowe przedmioty czy specjalne możliwości można kupić za wirtualną walutę — Robuxy. To rozwiązanie generuje przychody zarówno dla twórców, jak i samej platformy.

I nie ma się co dziwić, że potencjał tej platformy dostrzegają różne marki – w tym z Polski. Do Roblox zawitał właśnie... symulator Biedronki. To pierwsza taka inicjatywa w historii firmy, stworzona w pełni w wirtualnym świecie. Nowa gra ma na celu nie tylko pokazanie, jak wygląda praca w sklepach sieci, ale także nauczenie graczy, jak tworzyć listy zakupów. Twórcy stawiali na wierne odwzorowanie sklepów Biedronki. W interaktywnym świecie gracze mogą wcielić się w rolę pracownika lub klienta, odkrywając tajniki handlu detalicznego.

Takiego sklepu jeszcze nie było. Biedronka otwiera się na nowe doświadczenia

Jako pracownicy zadbają o świeże dostawy, układanie towarów, utrzymanie czystości oraz obsługę klientów. Będą mieli także możliwość pieczenia chleba. Klienci natomiast będą mogli realizować swoje listy zakupów. W grze zarówno klienci, jak i pracownicy mogą kolekcjonować Produkciaki. Zbierając wirtualne maskotki, gracze mają szansę na zdobycie kodu na naklejkę, która uprawnia do odbioru pluszaka w rzeczywistości. Narratorem w tej wirtualnej przestrzeni jest Apka Biedronka, która prowadzi tutoriale i wyjaśnia zasady gry. Gra "Kupujesz, czy pracujesz. Ty decydujesz" jest dostępna pod linkiem.

Wraz z uruchomieniem świata w grze Roblox, stawiamy na innowacyjne rozwiązania i angażujące młodszą grupę odbiorców działania. Tym samym otwieramy nowe możliwości i działamy w zgodzie z aktualnymi trendami w marketingu. Nasza gra w Roblox ma nie tylko wymiar rozrywkowy. To nic innego jak nauka przez zabawę. Wierzymy, że dzięki niej najmłodsi łatwiej przyswoją ważne umiejętności, takie jak smart shopping", czy tworzenie listy zakupów. Nasza najnowsza kampania lojalnościowa zachęca do zamienienia zakupów w przygodę – przygoda w wirtualnym sklepie to kolejny poziom, na który zabieramy naszych klientów.

– mówi Ewa Wróblewska-Kubiak, Starszy Menedżer ds. Marketingu w sieci Biedronka.

Roblox hitem na całym świecie. Marki dostrzegają tam ogromny potencjał

To nie pierwsze takie przedsięwzięcie, gdyż wiele dużych marek dostrzega ogromny potencjał drzemiący w Roblox, choć niektórym starszym czytelnikom wydawać się to będzie kuriozalne – bo umówmy się, czy ktoś na poważnie bierze tę platformę? Najwyraźniej tak, gdyż kilka miesięcy temu swoje zainteresowanie wyraziła IKEA ogłaszając uruchomienie "gry" "The Co-Worker Game", która pozwala młodym (i nie tylko) graczom doświadczyć pracy w wirtualnym świecie mebli o charakterystycznych nazwach. Firma zaznacza również, że jest to pierwszy krok marki w stronę mainstreamowych gier i patrząc na ofertę sklepową, mocno zabiega o względy graczy oferując zróżnicowane produkty – od mebli po akcesoria.

Z drugiej jednak strony Roblox spotyka się falą krytyki w niektórych krajach, gdzie jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla najmłodszych. Kilka miesięcy temu pisaliśmy, że Turcja postanowiła całkowicie odciąć dostęp do gry stojąc na stanowisku, że treści tam udostępniane "mogą prowadzić do wykorzystywania dzieci". I to mimo sprzeciwu twórców zapewniających, że w grze zaimplementowane są odpowiednie narzędzia zapewniające ochronę nieletnich, oraz takie, które umożliwiające rodzicom wgląd w treści, które trafiają do ich dzieci.