Biedronka wyprzedaje telewizory. Kupisz za ułamek ceny

Home Biedronka, internetowy sklep znanej sieci Biedronka, znów zaskakuje atrakcyjnymi promocjami. Tym razem oferta koncentruje się na produktach elektronicznych, wśród których znalazły się nowoczesne telewizory, smartwatche oraz alkomaty. Klienci mają szansę na zakupy w wyjątkowo obniżonych cenach, co może skusić niejednego miłośnika technologii. Promocje potrwają do 1 listopada.

Promocje na telewizory w Home Biedronka

Jedną z najciekawszych propozycji jest telewizor Android TV 32W5210 marki UD, który dostępny jest teraz za jedyne 679 zł, co stanowi znaczne obniżenie ceny z pierwotnych 899 zł. Ten 32-calowy telewizor wyposażony jest w system operacyjny Android TV, co umożliwia korzystanie z szerokiej gamy aplikacji, takich jak Netflix, YouTube czy HBO Max. Zintegrowana funkcja Google Cast pozwala na łatwe udostępnianie treści z urządzeń mobilnych bezpośrednio na ekranie telewizora, a dzięki Bluetooth można bezprzewodowo podłączyć akcesoria, takie jak słuchawki czy klawiatury. Model 32W5210 to idealny wybór dla osób szukających kompaktowego rozwiązania do salonu lub sypialni.

Gazetka Biedronki

Jeśli poszukujesz większego ekranu, Home Biedronka oferuje również telewizor Android TV 43U6210 marki UD w promocyjnej cenie 1099 zł zamiast 1399 zł. To urządzenie o przekątnej 43 cale zapewnia rozdzielczość 4K Ultra HD (3840 x 2160 px), co gwarantuje doskonałą jakość obrazu. Technologia HDR oraz Dolby Vision dostarczają żywych kolorów i szczegółowego obrazu, a częstotliwość odświeżania wynosząca 60 Hz zapewnia płynność w trakcie oglądania dynamicznych treści, takich jak sport czy filmy akcji.

Dla tych, którzy szukają większego ekranu do oglądania filmów lub gier, idealnym rozwiązaniem będzie telewizor Android TV 55U6210 marki UD o przekątnej 55 cali. Cena obniżona z 1999 zł do 1599 zł to znakomita okazja, aby wzbogacić swoje domowe centrum rozrywki o urządzenie oferujące rozdzielczość Ultra HD oraz doskonały dźwięk przestrzenny Dolby Audio. Dzięki systemowi Android TV 11.0 i wbudowanemu Google Assistant, dostęp do setek aplikacji i gier jest szybki i intuicyjny.

Tania elektronika w Home Biedronka

Oferta promocyjna w Home Biedronka nie kończy się jednak na telewizorach. W sklepie internetowym znajdziemy również smartwatch Watch Live marki ZTE za 99 zł, co jest obniżką z ceny 149 zł. Zegarek oferuje 12 trybów sportowych, monitoruje puls i poziom tlenu we krwi, a jego wodoodporność i pyłoszczelność IP68 sprawiają, że jest idealnym kompanem podczas aktywności fizycznej, zarówno na zewnątrz, jak i na basenie.

Na uwagę zasługuje także alkomat Hero marki Xblitz, który dostępny jest teraz za 199 zł, a jego regularna cena wynosiła 279 zł. Urządzenie posiada pamięć 10 ostatnich pomiarów, a producent oferuje 5-letnią gwarancję oraz darmową kalibrację przez pierwszy rok użytkowania. To idealne narzędzie dla osób, które chcą zadbać o bezpieczeństwo na drodze.

Grafika: depositphotos