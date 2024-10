Biedronka kokietuje majsterkowiczów. Tania elektronika do warsztatu

Już wkrótce na półkach sklepowych w Biedronce pojawi się sporo przydatnej elektroniki. Nie zabraknie produktów do warsztatu, czy samochodu.

Biedronka ponownie aktualizuje swoją ofertę tymczasową. Od 17 do 30 października, Biedronka przygotowała wyjątkową promocję na elektronikę do warsztatu oraz akcesoria samochodowe. W ofercie znajdziemy wiele przydatnych produktów, które sprawdzą się zarówno w pracy majsterkowicza, jak i w codziennym użytkowaniu samochodu.

Multimetry Niteo – solidne narzędzia w atrakcyjnej cenie

Pierwszą propozycją są multimetry marki Niteo, dostępne za 69,90 zł. Klienci mogą wybierać pomiędzy dwoma modelami: trzpieniowym i cęgowym. Oba modele charakteryzują się możliwością pomiaru napięcia stałego i zmiennego w zakresie 0-600 V oraz prądu do 200 mA. Tego typu narzędzia są niezastąpione podczas prac instalacyjnych i naprawczych, umożliwiając precyzyjne pomiary elektryczne. W zestawie z multimetrami znajdują się także baterie, co sprawia, że produkt jest gotowy do użycia zaraz po zakupie.

Latarki i lampy — dobre oświetlenie podczas pracy to podstawa

W promocyjnej ofercie znalazły się również latarki warsztatowe LED marki Niteo, dostępne w cenie 19,99 zł. Te kompaktowe urządzenia wyposażono w trzy tryby świecenia oraz wygodny magnes i hak do zawieszania, co znacznie ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Latarka może pracować do czterech godzin na jednym ładowaniu, a możliwość ładowania przez USB zwiększa jej wszechstronność. W zestawie z latarką znajdują się również baterie.

Gazetka Biedronki

Kolejną interesującą pozycją w ofercie Biedronki są latarki LED marki Lethe w cenie 39,99 zł. Klienci mają do wyboru dwie wersje: latarkę ręczną o jasności 675 lm z aluminiowym korpusem oraz czołową, która oferuje jasność do 500 lm i osiem różnych trybów świecenia (w tym światło białe, czerwone, błyskowe i tryby mieszane). Dzięki temu są to doskonałe narzędzia do pracy w każdych warunkach oświetleniowych, zarówno w warsztacie, jak i na zewnątrz.

W ofercie Biedronki znajdziemy również lampy halogenowe LED, dostępne w dwóch wersjach: 10 W i 20 W obie w cenie 29,99 zł. Lampa 10 W posiada certyfikat IP44, co zapewnia ochronę przed bryzgami wody, a wersja 20 W – certyfikat IP65, co oznacza pełną wodoodporność. Obie wersje lamp są zasilane sieciowo, co gwarantuje stabilne i długotrwałe użytkowanie.

Biedronka wyprzedaje akcesoria dla kierowców

Na koniec warto wspomnieć o rejestratorach jazdy marki Forever, które można nabyć za 99 zł. Do wyboru są modele VR-800 z 4,5-calowym ekranem oraz VR-700 z ekranem 2,2-calowym. Oba modele wyposażone są w funkcję wykrywania ruchu, nagrywanie dźwięku oraz kamerę wsteczną. Dodatkowo oferują nagrywanie w pętli, co pozwala na automatyczne nadpisywanie starszych nagrań, kiedy karta pamięci się zapełni.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb