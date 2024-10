W Biedronce właśnie ruszyła nowa seria promocji na różnorodny sprzęt elektroniczny oraz narzędzia, które mogą zadowolić zarówno majsterkowiczów, jak i osoby szukające nowoczesnych i praktycznych rozwiązań do domu.

Biedronka rozpieszcza majsterkowiczów

Jednym z najbardziej atrakcyjnych produktów jest akumulatorowa młotowiertarka NAC HES-SDS-LI-20V. W zestawie znajdziemy akumulator i ładowarkę, dostępne za symboliczną cenę 1 zł, pod warunkiem zakupu młotowiertarki za 289 zł. To niezwykle korzystna oferta, szczególnie dla osób, które planują prace remontowe czy budowlane. Sprzęt ten posiada udar oraz akumulator o pojemności 2 Ah, co czyni go wysoce funkcjonalnym narzędziem.

Kolejną ciekawą propozycją jest odkurzacz do liści Blaupunkt BV4010, dostępny w cenie promocyjnej 179 zł (obniżka o 33%). Ten 3-w-1 odkurzacz to wszechstronne urządzenie, które może służyć jako odkurzacz, dmuchawa lub rozdrabniacz o mocy 3500 W. To idealne narzędzie do jesiennych porządków w ogrodzie, które pozwala na szybkie i efektywne pozbycie się liści.

Dla osób poszukujących stylowego oświetlenia, Biedronka oferuje zestaw LED RGB lub COB marki ELIGHT z pilotem i zasilaczem za 37,99 zł. Stanowi to obniżkę aż o 43%. Taśma LED dostępna jest w różnych długościach, od 3 do 5 metrów, a użytkownicy mogą wybrać kolor światła między ciepłą, neutralną a zimną barwą. Tego typu oświetlenie doskonale sprawdzi się w aranżacjach wnętrz, nadając im nowoczesny charakter.

Biedronka zadba o twój komfort w chłodne jesienne wieczory

Warto również zwrócić uwagę na grzejniki marki MPM oraz Hoffen, które idealnie sprawdzą się w chłodniejsze dni. Grzejnik kolumnowy MPM o mocy 2000 W z regulacją temperatury i funkcją oscylacji dostępny jest za 149 zł. Natomiast grzejnik konwektorowy Hoffen z 3-stopniową regulacją mocy (750 W, 1250 W, 2000 W) można kupić za 99 zł. Oba urządzenia są wyposażone w zabezpieczenia przed przegrzaniem, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie.

Na uwagę zasługują także produkty z kategorii oświetlenia LED marki lethe. Żarówka LED RGB z pilotem, dostępna w cenie 29,99 zł, oferuje możliwość wyboru barwy światła spośród ciepłej, neutralnej i zimnej. Z kolei zestaw dwóch lampek podszafkowych LED w cenie 29,99 zł doskonale sprawdzi się jako praktyczne oświetlenie kuchenne.

