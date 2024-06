Chcesz zarabiać grając w gry? IKEA ma coś dla Ciebie

IKEA otwiera swój sklep w… Robloksie

IKEA oficjalnie ogłosiła, że już 24 czerwca zadebiutuje „The Co-Worker Game”, czyli gra w Robloksie, która pozwoli graczom doświadczyć pracy w wirtualnym wszechświecie IKEA. Firma zaznacza również, że jest to pierwszy krok marki w stronę mainstreamowych gier. Wirtualny sklep ma dać ludziom szansę zanurzenia się w prawdziwym świecie IKEA.

Źródło: IKEA

Wypłaty za grę w Robloksa?

Na stronie szwedzkiej sieci sklepów z meblami czytamy, że fani będą mogli „spełnić swoje marzenia o urządzaniu domu” i — co najciekawsze — zarabiać na tym, chociaż liczba dostępnych płatnych ról jest ograniczona. Mimo wszystko jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie, które bez dwóch zdań wielu przypadnie do gustu. Zgłoszenia na płatne role w „The Coworker Game” można składać od teraz do niedzieli, 16 czerwca. Do wzięcia są płatne zmiany dla 10 nowych pracowników. Wybrani kandydaci będą mogli rozwinąć swoje umiejętności, pomóc klientom i awansować w celu przeniesienia działów, tak jak w prawdziwym świecie. Stawka godzinowa wynosi 14,80 euro.

Źródło: IKEA

Oprócz płatnych pracowników, szersza społeczność Roblox, gracze i fani IKEA będą mogli pracować, odkrywać i doświadczać wirtualnego świata IKEA w Roblox. IKEA z dumą ogłasza, że gracze mogą wybrać się na słynny szwedzki food court IKEA i w bistro serwować nieograniczone ilości klopsików czy zatrzymać się w różnych salonach wystawowych i wykorzystać produkty IKEA do zorganizowania przestrzeni. Darren Taylor z IKEA komentuje:

Cieszymy się, że jesteśmy pierwszą marką, która uruchomi płatną pracę w Robloxie, aby pokazać, jak inaczej podchodzimy do kariery, wcielając w życie naszą wyjątkową filozofię. W IKEA nie ma ustalonej ścieżki rozwoju kariery. Nasi pracownicy mogą zmieniać role, zmieniać działy i rozwijać się w dowolnym kierunku, jaki tylko sobie wybiorą, zarówno w grze, jak i w świecie rzeczywistym. W IKEA jest wiele sposobów na naukę i rozwój i o to właśnie chodzi w IKEA w Roblox.

Źródło: IKEA

Czemu akurat Roblox?

Jeśli nie wiecie, czym jest Roblox, to jest to internetowa platforma gier, która umożliwia użytkownikom tworzenie własnych gier oraz uczestnictwo w tych stworzonych przez innych. Dzięki narzędziom dostępnym w Roblox Studio, wszyscy mogą projektować złożone światy oraz mechaniki rozgrywki, co czyni tę platformę wyjątkowo wszechstronną i atrakcyjną zarówno dla amatorów, jak i profesjonalnych twórców gier.

Jednym z kluczowych elementów, który przyczynił się do ogromnej popularności Roblox, jest jego społeczność. Platforma działa jak swoisty ekosystem, gdzie gracze nie tylko rywalizują i współpracują w wirtualnych przestrzeniach, ale również uczą się podstaw programowania, projektowania oraz przedsiębiorczości. Dzięki modelowi freemium, użytkownicy mogą korzystać z podstawowych funkcji za darmo, a dodatkowe przedmioty, elementy estetyczne czy specjalne możliwości można nabyć za wirtualną walutę — Robuxy, co pozwala na generowanie przychodów zarówno dla twórców, jak i samej platformy.

Źródło: IKEA

Źródło: IKEA

Grafika wyróżniająca: Depositphotos