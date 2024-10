Biedronka odpala nowe promocje. Elektronika za grosze

Ostatnio ruszyła wielka wyprzedaż elektroniki w sklepie internetowym Home Biedronka, która potrwa aż do 1 listopada. W ramach akcji promocyjnej można nabyć przydatne produkty elektroniczne w bardzo atrakcyjnych cenach. Przedstawiamy najciekawsze oferty, które z pewnością zainteresują miłośników gadżetów i sprzętu elektronicznego.

Biedronka wyprzedaje elektronikę

Jednym z flagowych produktów objętych promocją jest smartfon MS554 marki Maxcom. Urządzenie kosztuje teraz jedynie 379 zł, czyli aż o 140 zł taniej niż dotychczas (wcześniejsza cena: 519 zł). Ten kompaktowy telefon z 5,5-calowym wyświetlaczem jest wyposażony w pamięć 2 GB RAM oraz 32 GB przestrzeni na dane. Niewiele, ale nada się dla starszej osoby do dzwonienia lub jako pierwszy telefon dla dziecka. Aparat o rozdzielczości 8 Mpix zapewnia podstawową jakość zdjęć, a bateria o pojemności 2500 mAh pozwala na solidną pracę przez cały dzień.

\Dla tych, którzy potrzebują dodatkowego miejsca na dane, Home Biedronka przygotowała dysk SSD marki Philips o pojemności 500 GB. Jego cena została obniżona o 70 zł i teraz wynosi 219 zł (wcześniej 289 zł). Dysk charakteryzuje się imponującą prędkością odczytu – 540 MB/s – oraz szybkim interfejsem (5 GB/s). To idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują szybkiego dostępu do plików.

Prawdziwą perełką wśród promocyjnych produktów jest telewizor marki Blaupunkt. Model 32FBG5010S, wyposażony w Google TV, został przeceniony aż o 430 zł – jego nowa cena to 769 zł (zamiast 1199 zł). Telewizor oferuje rozdzielczość HD oraz technologię HDR, co gwarantuje wysoką jakość obrazu. Użytkownicy mają również dostęp do popularnych aplikacji streamingowych, takich jak Netflix czy YouTube.

Biedronka Gazetka

Ciekawą ofertą są smartwatche Astral Starlink oraz Shadow Black marki Tracer. Każdy z nich kosztuje 299 zł, jednak w ramach specjalnej promocji przy zakupie jednego, drugi można dostać za symboliczną złotówkę. To doskonała okazja dla tych, którzy szukają stylowego i funkcjonalnego zegarka z funkcjami fitness, monitorowaniem tętna i powiadomieniami z telefonu.

Z kolei miłośnicy gotowania z pewnością docenią frytkownicę z okienkiem marki Berlingerhaus. Model BH/9466 oferuje pojemność 5,5 litra, co pozwala na przygotowanie posiłków dla całej rodziny. Cena urządzenia spadła aż o połowę – z 669 zł do 333 zł. Frytkownica posiada nowoczesny wyświetlacz LED z panelem dotykowym oraz możliwość regulacji temperatury od 80 do 200 stopni Celsjusza, co pozwala na zdrowe i szybkie przygotowanie ulubionych potraw.

Grafika: Kamil Świtalski/ Antyweb