Biedronka zawstydzi GreenWaya, zbuduje 600 stacji szybkiego ładowania

600 ładowarek w 1,5 roku

Przyznam szczerze, że projekt, który sieć sklepów Biedronka zamierza zrealizować wspólnie z firmą Powerdot, przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Obie firmy zamierzają do końca przyszłego roku postawić i uruchomić 600 stacji ładowania w całej Polsce, a każda z nich będzie mogła ładować nawet 3 auta jednocześnie. Oznacza to, że na mapie Polski przybędzie 1800 punktów ładowania, a według danych PSPA, obecnie jest ich nieco ponad 2800. Jakby tego było mało wszystkie ładowarki będą oferowały maksymalną moc ładowania na poziomie 120 kW, czyli będą pozwalały na szybkie uzupełnienie energii w samochodzie.

Operatorem ładowarek będzie firma Powerdot, która będzie również inwestorem, co oznacza, że to ona będzie odpowiadała za ich budowę i utrzymanie. Nie znamy jeszcze dokładnych lokalizacji, ale w informacji prasowej możemy przeczytać, że punkty ładowania powstaną zarówno w dużych miastach jak i w mniejszych miejscowościach. Punkty będą ogólnodostępne, każdy ma dysponować trzema rodzajami wtyczek - CCS, ChaDemo oraz Type 2 co pozwoli ładować auta zarówno prądem stałym jak i zmiennym. W tym nie tylko auta całkowicie elektryczne, ale również hybrydy typu plug-in.

Jakie będą ceny na ładowarkach Biedronki?

Korzystanie z urządzeń zlokalizowanych przy sklepach sieci Biedronka nie będzie wymagało zakładania konta, używania aplikacji, ani opłacania jakiegokolwiek abonamentu. Możliwe będą różne formy płatności: kartą bankową poprzez wbudowany terminal do kart płatniczych, kodem QR bez rejestracji, a także kartą RFiD w ramach roamingu (dzięki czemu obsłużeni zostaną również abonenci innych dostawców usługi ładowania). Koszt ładowania zależy od wtyczki i mocy z jakiej skorzystamy, a stawki trzeba uznać za rynkowe. Korzystając z najszybszego gniazda CCS o mocy 120 kW koszt 1 kWh to 2,71 zł brutto. Przy ChaDemo o mocy 60 kW trzeba zapłacić 2,52 zł/kWh, a za złącze Type 2 (AC) o mocy 22 kW - 1,91 zł/kWh. Dwie pierwsze ładowarki zostały już uruchomione w Warszawie przy sklepach na ul. Sytej i Pałacowej. Biedronka szykuje też dla dla swoich klientów ofertę specjalną, która pozwoli obniżyć koszty ładowania, szczegóły poznamy 25 lipca.