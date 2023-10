Bezprzewodowe ładowarki w samochodach psują chipy NFC w iPhone 15

Mniej więcej od miesiąca, gdy smartfony iPhone 15 trafiły do pierwszych użytkowników w sieci zaczęły pojawiać się zgłoszenia o uszkodzonych modułach NFC. Wiele wskazywało na to, że winna jest bezprzewodowa ładowarka i teraz doniesienia te znalazły swoje potwierdzenie.

iPhone 15 nie ma szczęścia

Premiera smartfonów iPhone 15 nie należy do najlepszych w historii Apple. Nabywcy od początku zgłaszają różne problemy, począwszy od przegrzewania się modeli Pro, przez problemy z wypaleniami na ekranie, a kończąc na trzaskach z głośnika przy większej głośności. Pojawiło się też sporo doniesień na temat problemów z działaniem modułu NFC, a dokładnie płatności Apple Pay oraz funkcji cyfrowego kluczyka. Okazuje się, że nie są to pojedyncze przypadki, a problem wydaje się bardzo realny i powiązany z jedną konkretną marką samochodów. Wygląda na to, że ładowarki bezprzewodowe w samochodach BMW (oraz Toyocie Supra, bazującej na platformie BMW) psują moduł NFC w iPhone 15/Pro/Pro Max. Nie wiadomo na czym dokładnie polega problem, ale Apple przygotowuje poprawkę oprogramowania.

Pierwsze raporty na temat podobnych problemów pojawiły się w sieci niemal miesiąc temu, a klientów zgłaszających problemy ciągle przybywa. Nie wiadomo dokładnie na czym polega problem, ale wygląda na to, że ładowarki bezprzewodowe w jakiś sposób "upośledzają" działanie modułu NFC tylko w modelach iPhone 15. Posiadacze starszych modeli iPhone nie zgłaszali takich problemów. Co ciekawe czasami po pewnym czasie funkcjonalność NFC wraca do normalności jak gdyby nigdy nic, więc jest szansa, że problem uda się rozwiązać programowo. Użytkownicy innych marek samochodów raczej takich problemów nie mają, więc wygląda na to, że to rozwiązanie stosowane przez BMW może być w pewnym stopniu niestandardowe.

Apple doradza klientom aby do czasu wprowadzenia poprawki, nie ładowali swoich smartfonów bezprzewodowo w samochodach. Nie podano niestety informacji kiedy stosownej zmiany w oprogramowaniu można się spodziewać. Wody w usta nabrało również BMW, które informuje swoich klientów, że problem jest znany i Apple nad nim pracuje. Cała sprawa nie dotyczy być może dużej grupy klientów, ale z pewnością nie wygląda dobrze z marketingowego punktu widzenia. BMW jest jedną z niewielu marek, które obsługują cyfrowy kluczyk w smartfonie, a tu okazuje się, że nie można na tym rozwiązaniu polegać, bo ich ładowarka, może ten kluczyk popsuć, upośledzając działanie NFC w smartfonie...