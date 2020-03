OnePlus 8 – powrót króla?

OnePlus błysnął już wiele razy

OnePlus to chińskie przedsiębiorstwo produkujące smartfony, które powstało całkiem niedawno, bo w grudniu 2013 roku. Trudno jednak nazywać go samodzielnym graczem, bowiem od lat mówi się, że to przedsiębiorstwo całkowicie zależne od Oppo. OnePlus w zasadzie od początku swojej działalności kieruje się dość specyficznym podejściem – chce łączyć prosty, funkcjonalny design smartfonów ze świetnymi parametrami, przyjaznym interfejsem i atrakcyjną ceną. I choć może ostatnie modele firmy odeszły od niektórych założeń, to jednak jednocześnie w niektórych aspektach starają się być pionierami branży. Ale najważniejsze, że to wciąż świetne smartfony, zdecydowanie warte wydanych na nie pieniędzy. A, że na ogół są tańsze o konkurencji? To działa tylko na ich korzyść.

Wszystkie wypuszczone dotychczas na rynek smartfony OnePlus:

OnePlus One ( 23 kwietnia 2014 roku)

OnePlus 2 (ujawniony 27 lipca 2015 roku)

OnePlus X (ujawniony 29 października 2015 roku;

OnePlus 3 (zaprezentowany i wydany 14 czerwca 2016 roku)

OnePlus 3T (zaprezentowany 15 listopada 2016 roku)

OnePlus 5 (zaprezentowany 20 czerwca 2017 roku)

OnePlus 5T (zaprezentowany 16 listopada 2017 roku)

OnePlus 6 (zaprezentowany 16 maja 2018 roku)

OnePlus 6T (zaprezentowany 6 listopada 2018 roku)

OnePlus 7 (zaprezentowany 14 maja 2019 roku)

OnePlus 7 Pro (zaprezentowany 14 maja 2019 roku)

OnePlus Concept One

Jakie nowości może przynieść rodzina OnePlus 8

Zgodnie z przyjętym przez firmę kalendarzem wydawniczym, w 2020 roku ma się pojawić na sklepowych półkach rodzina smartfonów OnePlus 8 i podobnie jak ostatnio, będzie to kilka modeli. Jeśli wierzyć doniesieniom, w tej generacji mają trafić do klientów aż 3 modele smartfonów.

Pierwszy z nich to OnePlus 8 Lite. Sprzęt miałby dostać procesor MediaTek Dimensity 1000. To układ produkowany w litografii 7nm, który posiada 4 rdzenie Cortex A77 pracujące z zegarem 2,6 GHz oraz kolejne 4 rdzenie Cortex A55. Smartfon ma otrzymać 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci na dane. Ekranem w tym modelu miałby być AMOLED o przekątnej 6,4 cala z odświeżaniem 90Hz oraz wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Z tyłu trzy aparaty – 48 Mpix, 16 Mpix i 12 Mpix, przodu kamerka do selfie w dziurce w ekranie. Bateria 4000 mAh ładowana WarpCharge 30T (30W).

OnePlus 8 oraz OnePlus 8 Pro – czyli na chwilę obecną standardowe zestawienie dla OnePlusa. Oba smartfony mają dostać procesor Snapdragon 865 oraz ekran AMOLED z odświeżaniem 120Hz. Z przodu 32 Mpix kamera do selfie w dziurce w ekranie – oczywiście w wyświetlaczu również czytnik linii papilarnych.

Są też jednak różnice. OnePlus 8 to ekran o przekątnej 6,5 cala, bateria o pojemności 4000 mAh i szybkie ładowanie WarpCharge 30T. Wersje do wyboru – 6 GB RAM/128 GB na dane, 8 GB RAM/128 Gb na dane oraz 12 GB RAM/256 GB na dane. Z tyłu trzy aparaty – 48 Mpix, 16 Mpix i 2 Mpix.