Sztuczna inteligencja w Twojej kieszeni z pomocą sieci Plus

Rewolucja AI dzieje się na naszych oczach. To już nie jest hasło z filmów science fiction, a potężne narzędzie, które zagościło w naszych domach, samochodach i – co najważniejsze – w naszych kieszeniach. Sztuczna inteligencja w smartfonach przestała być ciekawostką dla entuzjastów. Dziś to kluczowy element, który definiuje, jak korzystamy z telefonu, jak pracujemy, bawimy się i komunikujemy. Od inteligentnego zarządzania baterią, przez fotografię obliczeniową, która zawstydza profesjonalne aparaty, aż po tłumaczenia w czasie rzeczywistym – AI staje się naszym osobistym asystentem.

W gąszczu nowości i marketingowych obietnic łatwo się jednak pogubić. Które funkcje AI są naprawdę przydatne, a które to tylko chwytliwe hasła? Który model najlepiej odpowie na Twoje potrzeby? Właśnie dlatego przygotowaliśmy ten kompleksowy przewodnik po świecie smartfonów z AI, dostępnych w ofercie operatora sieci Plus. Skupimy się na najciekawszych modelach, od niekwestionowanego lidera, Samsunga z jego Galaxy AI, po ambitnych pretendentów od Xiaomi, realme, Motoroli i Oppo.

Wzorzec z Korei: Samsung Galaxy AI

Mówiąc o sztucznej inteligencji w smartfonach, nie sposób nie zacząć od firmy, która wprowadziła ten temat do masowej świadomości – Samsunga. Ich pakiet Galaxy AI to obecnie najbardziej kompleksowe i dojrzałe rozwiązanie na rynku, które idealnie pokazuje, jak AI może realnie ułatwić nam życie. To nie jedna funkcja, a cały ekosystem inteligentnych narzędzi zintegrowanych z systemem.

Co to oznacza w praktyce? Wyobraź sobie, że przeglądasz media społecznościowe i widzisz na zdjęciu znajomego fantastyczne buty. Zamiast robić zrzut ekranu i przeszukiwać internet, po prostu zakreślasz je palcem na ekranie, a funkcja Circle to Search (zakreśl aby wyszukać) natychmiast znajduje je w sklepach online. Proste, intuicyjne i genialne.





A co z barierami językowymi? Galaxy AI je burzy. Funkcja Live Translate (tłumaczenie na żywo) pozwala prowadzić rozmowę telefoniczną z osobą mówiącą w innym języku, tłumacząc obie strony w czasie rzeczywistym. To narzędzie, które zmienia zasady gry podczas zagranicznych podróży czy międzynarodowych rozmów biznesowych. Do tego dochodzi Asystent Notatek, który potrafi streścić wielostronicowy dokument do kluczowych punktów, czy Asystent Zdjęć, pozwalający na przesuwanie obiektów na fotografiach i inteligentne wypełnianie tła, jakbyśmy mieli do dyspozycji profesjonalne studio graficzne.

Patrząc w przyszłość, możemy się spodziewać, że nowe modele, takie jak Samsung Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7, wyniosą te możliwości na jeszcze wyższy poziom. Wyobraźmy sobie AI zoptymalizowaną pod kątem składanych ekranów – inteligentne dzielenie aplikacji na dużym ekranie Folda 7, gdzie AI sugeruje, które programy otworzyć obok siebie, by zmaksymalizować produktywność, czy unikalne funkcje wideo dla Flipa 7, gdzie AI automatycznie kadruje ujęcie, gdy telefon jest częściowo złożony. Samsung wysoko ustawił poprzeczkę, ale konkurencja nie śpi.





Fotograficzny tytan w okazyjnej cenie: Xiaomi 15 Ultra 5G

Xiaomi od lat udowadnia, że flagowa jakość nie musi oznaczać astronomicznej ceny. Model Xiaomi 15 Ultra 5G to doskonały przykład tej filozofii, a dzięki obniżce ceny o 1000 zł w wakacyjnej wyprzedaży Plusa, staje się jedną z najgorętszych propozycji na rynku. Siłą tego modelu jest przede wszystkim potężne zaplecze fotograficzne, które dzięki sztucznej inteligencji przestaje być tylko narzędziem, a staje się kreatywnym partnerem.

Zapomnij o zwykłym trybie portretowym. W Xiaomi 15 Ultra AI wciela się w rolę wirtualnego reżysera oświetlenia studyjnego. Analizuje scenę, rysy twarzy i warunki, by stworzyć portret z głębią i charakterem, który wygląda, jakby wyszedł spod ręki profesjonalisty. Zdarzyło Ci się zrobić idealne zdjęcie, które zepsuł przypadkowy przechodzień w tle? To frustrujące doświadczenie odchodzi w przeszłość. Udoskonalone algorytmy pozwalają na precyzyjne zaznaczenie i usunięcie niechcianych elementów, a AI w inteligentny, niemal magiczny sposób rekonstruuje puste miejsce, tworząc spójny i realistyczny obraz. Prawdziwa moc tej technologii objawia się jednak po zmroku. Nagrywanie wideo w nocy przestaje być wyzwaniem. Sztuczna inteligencja klatka po klatce analizuje materiał, wydobywając detale z cieni i redukując szumy, dzięki czemu filmy z wieczornego spaceru po mieście zachwycają ostrością i kolorami.





Oczywiście, cała ta magia nie dzieje się w próżni. W tle nieustannie pracuje cichy bohater – inteligentny system, który uczy się nawyków użytkownika. Optymalizuje zużycie energii i zarządza zasobami, sprawiając, że smartfon działa szybciej i dłużej, dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz.

Moc dla wymagających: realme GT 7 5G i GT 7 Pro 5G

Seria GT od realme od zawsze była synonimem bezkompromisowej wydajności, skierowanej głównie do graczy i zaawansowanych użytkowników. Modele realme GT 7 5G oraz GT 7 Pro 5G kontynuują tę tradycję, ale dodają do niej potężny składnik – sztuczną inteligencję, która staje się tajną bronią w wirtualnym świecie. To już nie jest telefon z trybem do gier; to inteligentna platforma gamingowa.

Wyobraź sobie, że sztuczna inteligencja nie tylko podbija wydajność, ale aktywnie z Tobą współpracuje. Analizuje wymagania konkretnej gry w czasie rzeczywistym i przewiduje, kiedy będziesz potrzebować maksymalnej mocy procesora, a kiedy błyskawicznej reakcji układu graficznego. Rezultatem jest niewiarygodnie stabilna liczba klatek na sekundę i brak irytujących przycięć w kluczowych momentach rozgrywki. Ale to dopiero początek. Technologia znana dotąd z najwyższej klasy telewizorów trafia do Twojej kieszeni. AI potrafi w locie "dorabiać" dodatkowe klatki obrazu, sprawiając, że animacja staje się oszałamiająco płynna. Ruch na ekranie, który do tej pory widziałeś w 60 klatkach, teraz możesz podziwiać w 120, zyskując cenną przewagę w dynamicznych grach sieciowych. Oczywiście tak intensywna praca generuje ciepło, ale i tu z pomocą przychodzi AI, która monitoruje temperaturę i inteligentnie zarządza systemem chłodzenia, pozwalając na długie sesje bez obawy o przegrzanie i spadek wydajności. W modelu GT 7 Pro 5G za kulisami działa dodatkowo dedykowany koprocesor AI, który jest mózgiem całej tej operacji, zapewniając błyskawiczną reakcję w każdej sytuacji.





Czysta forma: Motorola Edge i Razr

Motorola obrała nieco inną, ale równie fascynującą ścieżkę. Zamiast przeładowywać system dziesiątkami funkcji, stawia na czystego Androida wzbogaconego o subtelne, ale niezwykle praktyczne dodatki AI z rodziny Moto. To propozycja dla osób ceniących minimalizm, intuicyjność i elegancję. W ofercie Plus znajdziemy całą gamę tych urządzeń: Motorola Edge 60 Fusion, Edge 60, Edge 60 Pro oraz zjawiskową Razr 60 Ultra.

Sztuczna inteligencja w wydaniu Motoroli jest jak dyskretny asystent, który uczy się Ciebie i przewiduje Twoje potrzeby. Klasyczne gesty Moto ewoluują w inteligentne akcje. Telefon sam zauważy, że gdy podnosisz go wieczorem, zazwyczaj zmniejszasz jasność ekranu – i zacznie robić to za Ciebie. Wykryje, że jesteś na spotkaniu i obracasz go ekranem do dołu, nie tylko wyciszając dzwonek, ale też wysyłając automatyczną odpowiedź do dzwoniącej osoby. To małe rzeczy, które składają się na niezwykle komfortowe doświadczenie.





Pełnię możliwości tej filozofii widać w składanym modelu Razr 60 Ultra. Jego duży ekran zewnętrzny przestaje być tylko pasywnym wyświetlaczem powiadomień. Staje się inteligentnym centrum dowodzenia, które dzięki AI wie, czego potrzebujesz, zanim sam o tym pomyślisz. Zbliżasz się do lotniska? Na ekranie pojawi się Twoja karta pokładowa. Kończysz pracę? Telefon podpowie Ci najlepszą trasę do domu. Nawet aparat staje się mądrzejszy w subtelny sposób. Niezależnie, czy próbujesz uchwycić biegające dziecko, czy bawiącego się psa, AI precyzyjnie śledzi obiekt, gwarantując, że każde zdjęcie będzie idealnie ostre. To dowód, że AI nie musi krzyczeć, by być skuteczną. Może działać w tle, czyniąc każdą interakcję z telefonem prostszą i bardziej naturalną.

Mistrz portretu i wideo: Oppo Reno

Oppo od lat buduje swoją reputację jako ekspert w dziedzinie fotografii mobilnej, a w szczególności portretowej. Najnowsza linia smartfonów – Oppo Reno 13 Pro, Reno 13 5G i Reno 13 F – wynosi tę specjalizację na wyżyny, wykorzystując sztuczną inteligencję do tworzenia obrazów, które mają "to coś". To telefony z artystyczną duszą.

Wystarczy jedno kliknięcie, by przekonać się, że silnik AI w modelach Reno to coś więcej niż algorytm. To wirtualny artysta-portrecista, wytrenowany na milionach fotografii, który rozumie światło, kompozycję i potrafi idealnie oddzielić postać od tła, tworząc piękne, kremowe rozmycie, znane z profesjonalnych aparatów. Co ważniejsze, AI subtelnie podkreśla naturalne piękno, unikając efektu sztucznej maski. A co, jeśli chcesz zrobić zdjęcie grupowe? Znasz ten problem – zawsze któraś twarz jest nieostra. Inteligentna technologia rozwiązuje ten problem raz na zawsze, indywidualnie analizując każdą postać w kadrze i dbając o to, by wszystkie były idealnie wyraźne. Koniec z kompromisami i powtarzaniem ujęć.





Artystyczne zacięcie AI od Oppo nie kończy się na zdjęciach. Wyobraź sobie, że wracasz z wakacji z setkami krótkich klipów wideo. Zamiast spędzać godziny na żmudnym montażu, powierzasz to zadanie swojemu telefonowi. Inteligentny edytor sam przeanalizuje materiał, wybierze najlepsze momenty, zmontuje je w dynamiczną historię i dobierze podkład muzyczny pasujący do nastroju. W kilka chwil masz gotowy do udostępnienia film, który opowiada Twoją historię. Oppo udowadnia, że AI może być potężnym narzędziem kreatywności.

Który inteligentny smartfon jest dla Ciebie?

Jak widać, świat smartfonów z AI jest niezwykle zróżnicowany. Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na pytanie "który model jest najlepszy?". Wszystko zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i priorytetów.

Szukasz wszechstronnego i najbardziej zaawansowanego pakietu AI , który pomoże Ci w pracy i podróży? Samsung z Galaxy AI będzie naturalnym wyborem.

Jesteś pasjonatem mobilnej fotografii i szukasz najlepszego stosunku jakości do ceny? Xiaomi 15 Ultra 5G , zwłaszcza z aktualną promocją, to strzał w dziesiątkę.

Gry i wydajność to Twój żywioł? Seria realme GT 7 ze swoim gamingowym AI dostarczy Ci niezapomnianych wrażeń.

Cenisz sobie minimalizm, czysty system i inteligentne, nienachalne funkcje ułatwiające codzienne życie? Spójrz w stronę Motoroli Edge i Razr .

Uwielbiasz robić zdjęcia portretowe i kreatywne wideo ? Oppo Reno 13 i jego artystyczne zacięcie AI z pewnością Cię nie zawiodą.

Jedno jest pewne – sztuczna inteligencja na stałe zmieniła oblicze smartfonów. To już nie tylko narzędzia do dzwonienia, ale prawdziwi, inteligentni partnerzy, którzy uczą się nas każdego dnia. Najlepszym sposobem, aby się o tym przekonać, jest wzięcie ich do ręki. Odwiedź najbliższy salon Plus lub wejdź na stronę plus.pl, aby osobiście poznać możliwości tych fascynujących urządzeń i wybrać model, który najlepiej pasuje do Twojego cyfrowego życia. Era AI w Twojej kieszeni właśnie się rozpoczęła.

