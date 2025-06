Plus rozbija bank — tak tanio jeszcze nie było

O szczegółach nowej oferty Plusa informowaliśmy Was już w tym wpisie, a sprawdzimy, jak dokładnie ona działa na przykładzie abonamentu komórkowego, porównując ją z ofertami innych operatorów.

Już od kilku lat przyjęło się w ofertach naszych telekomów, iż w przypadku łączenia usług, za każdą kolejną płacimy od 20 zł miesięcznie do 30 zł mniej. Dotyczy to jednakowo pakietów w abonamentach komórkowych czy internetowych. Co powiecie jednak na koszt (nie na obniżkę) kolejnych usług w wysokości od 20 zł do 30 zł? Sprawdźmy to.

Dla uproszczenia skupmy się tylko na abonamencie komórkowym dla trzech numerów na jednym koncie — rodzina 2+1.

3 abonamenty komórkowe w Orange

Pierwszy abonament z sensownym limitem transferu danych 50 GB (100 GB na pierwsze 24 miesiące) kosztuje w Orange 65 zł miesięcznie. Każdy kolejny numer w tym abonamencie z kolei, to koszt po 45 zł miesięcznie.

Łącznie więc, za trzy numery płacimy tutaj 155 zł miesięcznie. Załóżmy teraz, że chcemy przejść tutaj na pakiet z nielimitowanym internetem — bez limitu danych i prędkości. Wówczas koszt dla głównego numeru rośnie do 95 zł miesięcznie, a dla dwóch pozostałych do 75 zł miesięcznie. Razem 245 zł miesięcznie.

3 abonamenty komórkowe w Play

W abonamencie Play podobny scenariusz wychodzi inaczej, jeśli chodzi o koszt, bo rabat w wysokości 30 zł za kolejne numery na koncie przyznawany jest od abonamentu M za 75 zł miesięcznie (limit 150 GB transferu danych).

Tak więc za numer główny płacimy 75 zł, a za dwa kolejne po 45 zł miesięcznie, co daje łącznie 165 zł miesięcznie, 10 zł więcej niż w Orange.

Jeśli chcemy przejść na abonament L (internet bez limitu danych i prędkości przez 12 miesięcy, później 300 GB), to za główny numer zapłacimy 95 zł, a za dwa kolejne po 65 zł — razem 225 zł miesięcznie, czyli 20 zł mniej z kolei niż w Orange.

Natomiast w abonamencie HOMEBOX (brak limitu danych i prędkości oraz limit 300 GB na dodatkowej karcie SIM) - numer główny 110 zł, a dwa dodatkowe po 80 zł. Łącznie 270 zł miesięcznie.

3 abonamenty komórkowe w T-Mobile

W abonamencie T-Mobile za 60 zł miesięcznie mamy do dyspozycji limit 50 GB transferu danych, do tego dwa numery po 40 zł, dają nam koszt 140 zł miesięcznie. Na razie najtaniej.

W przypadku abonamentu bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 150 Mb/s numer główny płaci 75 zł, a dwa kolejne po 55 zł, razem 185 zł miesięcznie. W końcu abonament komórkowy bez limitu danych i prędkości - 95 zł numer główny i dwa po 75 zł, razem 245 zł miesięcznie.

3 abonamenty komórkowe w Plusie

W nowej ofercie łączonej Plusa rozwiązano to zupełnie inaczej. Otóż wybierając abonament za 60 zł miesięcznie z limitem 60 GB transferu danych, za kolejny numer w tym samym abonamencie płacimy tylko 20 zł miesięcznie, a za trzeci (i kolejne do 10) za 30 zł miesięcznie.

Łącznie daje nam to koszt 110 zł miesięcznie, czyli po 36,66 zł za numer — najtaniej z całej „wielkiej czwórki”. Co więcej, dobranie kolejnych numerów na koncie skutkuje w Plusie potrojeniem transferu danych z 60 GB do 180 GB dla każdego numeru, tak więc jednocześnie największy limit w tym przedziale cenowym.

A co się dzieje, jak chcemy abonament bez limitu transferu danych i prędkości? Całość, a nie poszczególne numery, rośnie tylko o 30 zł miesięcznie do kwoty 140 zł miesięcznie. Taniej lub w tej samej cenie, co oferta łączona dla 3 numerów w abonamencie za 60 zł u pozostałych operatorów.

Photo by Daniel Romero on Unsplash.