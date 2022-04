Darmowe gry od Bethesda. Wśród nich kultowe RPG!

Bethesda jest już na finiszu ubijania własnej platformy i przenoszenia swoich usług na Steam. Launcher producenta nie wytrzymał starcia z konkurencją. Oficjalne zamknięcie zostało przewidziane na maj i z tej okazji developer rozdaje darmowe klasyki, aby zachęcić użytkowników do przeniesienia się na Steam.

Klasyki RPG debiutują na Steam. I to za darmo!

Dla ułatwienia przeprowadzki z Bethesda Launcher producent przygotował kilka udogodnień. Przede wszystkim gry, które posiadacie na koncie słynnego twórcy RPG-ów, zostaną dodane do biblioteki Steam. Dobra wiadomość jest taka, że to samo tyczy się zapisany stanów gier oraz wszelkich zakupów i abonamentów. Warto jednak pamiętać, że produkcje dodane do katalogu trzeba będzie pobrać ręcznie.

Ponadto Bethesda przygotowała trzy kultowe gry, do których dostęp zgarnięcie zupełnie za darmo. Mowa o The Elder Scrolls: Arena, The Elder Scrolls II: Daggerfall oraz Wolfenstein: Enemy Territory. Dla fanów Scrolls’ów to świetna wiadomość. Oznacza to bowiem, że w kwietniu można przygarnąć aż 3 części tej kultowej serii. W ofercie Amazon Prime Gaming pojawił się bowiem The Elder Scrolls IV: Oblivion, którego do końca miesiąca możecie dodać do swojej biblioteki.

Oferta jest ciekawa nie tylko z samego faktu, że nie trzeba ponosić żadnych opłat, ale także z uwagi na to, że wymienione gry nie były wcześniej dostępne na Steam. Jeśli więc jakimś cudem nigdy nie mieliście styczności z tymi klasycznymi pozycjami, to promocja Bethesdy może być świetną okazją na zapoznanie z grami, które miały niemały wpływ na kształtowanie gatunku. Pamiętajcie też, że wciąż możecie skorzystać z darmowych gier od Ubisoftu, udostępnionych w ramach usługi subskrypcyjnej.