Xbox Game Pass: maj 2022. Znamy zestaw gier, które wkrótce trafią do abonamentu

Koniec miesiąca to — jak zwykłe — zapowiedzi nowych tytułów, które w najbliższych tygodniach trafią do abonamentu. Microsoft podzielił się dzisiaj nowościami, których możemy spodzdiewać się w najbliższej przyszłości. Zdecydowanie nie jest to najlepszy zestaw gier jaki tam trafil, ale myślę, że znajdzie on swoich amatorów.

Nowe gry w Xbox Game Pass - pełna lista

Nowości które są dostępne już dziś:

F1 2021 - chmura

- chmura Need for Speed Hot Pursuit Remastered - chmura

- chmura Turnip Boy Commits Tax Evasion - konsola, PC, chmura

Gry które wkrótce trafią do usługi::

7 days to die - konsola, PC, chmura - dostępny od 26 kwietnia 2022;

- konsola, PC, chmura - dostępny od 26 kwietnia 2022; Reasearch and Destroy - konsola, PC - dostępny od 26 kwietnia 2022;

- konsola, PC - dostępny od 26 kwietnia 2022; Bugsnax - konsola, PC, chmura - dostępny od 28 kwietnia 2022;

- konsola, PC, chmura - dostępny od 28 kwietnia 2022; Unsouled - konsola, PC - dostępny od 28 kwietnia.

Ponadto gigant z Redmond zapowiedział też, że niebawem subskrybenci Game Passa będą mieć dostęp do kolejnych tytułów z biblioteki Ubisoftu. Nie padły konkretne daty, ale katalog ma poszerzyć się o Assassin's Creed Origins (konsola, PC, chmura), a także For Honor: Marching Fire Edition (PC).

Poza tym aż 12 gier doczekało się wsparcia dla sterowania dotykowego:

Ben 10

Besiege

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

Edge of Eternity

Hitman Trilogy

Lawn Mowing Simulator

Need For Speed: Hot Pursuit Remastered

Paw Patrol

Race with Ryan

Transformers Battlegrounds

Windjammers 2

Zero Escape: The Nonary Games

Gry które z końcem kwietnia opuszczą Xbox Game Pass

Niestety, jak to bywa z abonamentami, poza nowościami, jest też zestaw staroci który zniknie z katalogu. Z końcem kwietnia pożegnamy cztery gry:

Cricket 19 - konsola, PC, chmura

Outlast 2 - konsola, PC, chmura

Secret Neighbor - konsola, PC, chmura

Streets of Rage 4 - konsola, PC, chmura.

Jeżeli którąś macie rozegrzebaną, albo jest na waszej liście do przejścia - to ostatni dzwonek, by to zrobić. No chyba, że skusicie się na ich zakup - wszystkie możecie zgarnąć 20% taniej!