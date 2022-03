Wyciek nowej oferty Amazon Prime Gaming. W co zagramy w kwietniu?

Prime Gaming to składowa subskrypcji Amazon Prime, która oferuje comiesięczny dostęp do darmowych gier. W sieci pojawił się wyciek prawdopodobnej oferty przygotowanej na kwiecień. Choć w nachodzącym miesiącu nie uświadczymy szczególnie hitowych produkcji, to przynajmniej dwie gry wydają się interesujące. Mowa o kultowym RPG od Bethesdy oraz sieciowej strzelance z roślinami i zombie w roli głównej. Co przygotował Amazon na kwiecień?

The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition

Oblivion – będący bezpośrednim poprzednikiem kultowego Skyrima – jest uznawany za jedną z najlepszych gier RPG wszechczasów. Absolutny must have dla fanów fantasy i nieograniczonej eksploracji. Edycja GOTY zawiera dodatki Knights of The Nine i Shivering Isles.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Platns vs. Zombies to dobrze wszystkim znana strategiczna gra mobilna, w której gracz odpiera fale zombie za pomocą uzbrojonych roślinek. Twórcy postanowili eksperymentować z formą przerzucając postacie znane z mobilnej odsłony do sieciowej strzelanki TPP. Battle for Neighborville to trzecia część serii „Garden Warfare” będąca niczym innym jak kolorowym shooterem dla młodszych graczy.

Na tym niestety kończą się „duże” produkcje. Pozostałe gry nie mogą pochwalić się podobnym rozmachem, jednak nie oznacza to, że trzeba je bagatelizować. Pełna lista gier Prime Gaming na kwiecień prezentuje się następująco:

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Nanotale – Typing Chronicles

House of 1000 Doors: Family Secrets

Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge

Galaxy of Pen & Paper

Guild of Ascension

Warto mieć także na uwadze fakt, że Prime Gaming to nie tylko gry, ale także dodatki i bonusy takie jak paczki kart do FIFA Ultimate Team czy kapsuły z niespodzianką do League of Legends.