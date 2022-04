Ponad 100 gier zupełnie za darmo. Ubisoft+ dostępny dla każdego przez tydzień

Obecny okres w segmencie cyberrozrywki można śmiało nazwać okresem subskrypcyjnym. Niemalże każda znacząca platforma skupiona wokół szeroko pojętej branży entertainment posiada swoją własną usługę z modelem abonamentowym. I choć pojawia się wiele krytycznych głosów obrońców prawa do „własności”, to faktem jest, że konkurencja na tym rynku przynosi użytkownikowi wiele korzyści. Szczególnie fajną opcją są darmowe okresy próbne, które nierzadko pozwalają na zapoznanie się z pełną gamą tego co oferuje dany producent bez zbędnej potrzeby wydawania pieniędzy na pojedyncze produkcje. Zwłaszcza w sektorze gamingowym model ten cieszy się sporą popularnością z uwagi na fakt, że ceny gier z roku na roku idą w górę. Z propozycją testowania największych hitów wyszedł ostatnio Ubisoft, udostępniając ponad 100 pozycji zupełnie za darmo.

Darmowy tydzień z Eivorem i spółką

Ubisoft+ to usługa subskrypcyjna francuskiego wydawcy gier wideo, która oferuje bogaty katalog gier oraz obfitą zawartość, nagród, przepustek sezonowych i dodatków. W ramach aktualnej promocji nowi użytkownicy mogą skorzystać z tygodniowego okresu próbnego i przetestować takie produkcje jak seria Assassin’s Creed, Far Cry, Tom Clancy’s Rainbow Six czy The Crew.

Źródło: Ubisoft

Oferta jest ograniczona czasowo i potrwa od 12 kwietnia do 11 maja. Ubisoft+ skierowany jest głównie do posiadaczy PC i Xboxów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypróbować gry przy użyciu chmury. Usługa jest bowiem dostępna na Google Stadia i Amazon Luna. Użytkownik ma do wyboru dwa pakiety, z dostępem tylko do gier PC, którego cena regularna po wygaśnięciu promocji wynosi 59,90 zł oraz z opcją grania w chmurze za 69,90 zł. Oczywiście jeśli dezaktywujecie okres próbny przed upływem pełnego tygodnia od aktywacji, to żadna opłata nie zostanie pobrana.