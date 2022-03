11 gier, które brzmią tak dobrze, że warto kupić głośniki do komputera

Na potwierdzenie tej tezy postanowiliśmy zebrać 11 gier, które brzmią tak dobrze, że warto kupić dobre głośniki do komputera. Przedstawiamy propozycje najlepszych i najbardziej epickich ścieżek dźwiękowych w grach komputerowych, przy okazji podpowiadając, jakie głośniki do komputera wybrać!

The Elder Scrolls V: Skyrim

W zestawieniu najlepszych ścieżek dźwiękowych po prostu nie mogło zabraknąć Skyrima. Za ten epicki i wpisujący się w klimat ogromnej produkcji RPG odpowiedzialny jest Jeremy Soule. Co ciekawe, do nagrań mężczyzna zaangażował 30-osobowy chór głosów barbarzyńców śpiewających w wymyślonym przez grę języku. Wzniosły śpiew, fenomenalna kompozycja, walka ze smokami, potężna moc i solidna zbroja - takie połączenie wymaga wręcz dobrych głośników. Jeśli chcecie dumnie śpiewać “FUS RO DAH” z całym chórem, doskonałe wydają się być głośniki do komputera Genesis, które wniosą wrażenia z rozgrywki na wyższy poziom, przy okazji ozdabiając nasze stanowisko gustownym oświetleniem RGB.

L.A. Noire

Ciepły wieczór, lata 40. XX wieku, Stany Zjednoczone. Jazzowy bar, ładny garnitur, odpowiedni trunek w szklance i cygaro. Chociaż L.A. Noire to gra o dość ciężkim klimacie i poważnych misjach fabularnych, to właśnie w taki nastrój wprowadza ścieżka dźwiękowa przygotowana przez Simona Hale'a. Detektywistyczna przygodówka, za której wydanie odpowiedzialni są twórcy serii Grand Theft Auto, ma naprawdę wiele do zaoferowania - lecz soundtrack jest jednym z głównych kąsków.

Assassin’s Creed Valhalla

Każdy, kto interesuje się chociaż trochę ścieżkami dźwiękowymi w grach komputerowych, z pewnością zna Jespera Kyda. Kompozycje tego mężczyzny są wyjątkowe i niejednokrotnie potrafią powodować gęsią skórkę na całym ciele - a szczególnie w niesamowicie dumnej scenerii walki wikingów. Brzmienia w róg, dźwięk odbijających się mieczy i toporów od tarcz przeciwnika i naciąganych cięciw łuku gwarantują niesamowity klimat. Dodając do tego rodowe pieśni wikingów i naprawdę miodne sekwencje walki, otrzymujemy zestaw, który zwyczajnie potrzebuje dobrych głośników, by w pełni oddać swoje piękno. Do tego nadadzą się idealnie głośniki do komputera Bluetooth, które zapewniają łatwy i bezprzewodowy typ podłączenia oraz wysoką jakość dźwięku.

Final Fantasy

Japończycy zazwyczaj są perfekcjonistami - i nie inaczej jest w tym przypadku. Chociaż azjatyckie produkcje nie przypadają do gustu wszystkim europejskim odbiorcom, to Final Fantasy jest jedną z najbardziej znanych i docenianych serii wywodzących się z Kraju Kwitnącej Wiśni. Za ścieżkę dźwiękową w tej kultowej już serii jRPG odpowiedzialny jest Nobuo Uematsu, który stał się już pewnego rodzaju legendą w branży gier wideo. Soundtrack z FF jest na tyle dobry, że bilety na koncerty z samej ścieżki dźwiękowej serii zostawały wiecznie wyprzedawane.

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Wiedźmin 3, czyli magnum opus CD Projekt Red. Jest to niemal perfekcyjna produkcja, na której sukces wpływa całe mnóstwo czynników - od projektu świata, przez dbałość o szczegóły, jakość historii i postaci, aż po soundtrack właśnie. Ścieżka dźwiękowa zawiera muzykę ludową i hymny bitewne skomponowane przy użyciu średniowiecznych instrumentów, a także duchowne śpiewy. Wszystko to sprawia, że uczucie słowiańskiej mitologii nie opuszcza nas przez nawet sekundę podczas tej wielogodzinnej rozgrywki. Polska gra jest wybitna pod wieloma względami, wliczając w to oprawę audio. Szczere gratulacje dla Marcina Przybyłowicza.

Journey

Wyjątkowa gra eksploracyjna, w której przemierzamy ogromną pustynię w celu dostania się na szczyt góry widocznej na horyzoncie. Cechą charakterystyczną Journey jest to, że w grze nie ma ani jednego dialogu - narracja jest budowana przez całkowicie inne aspekty - między innymi przez soundtrack. Chociaż w grze nie pada ani jedno słowo, podczas rozgrywki dzięki wydarzeniom na ekranie i muzyce będziemy zaintrygowani, wzruszeni i rozbawieni. Historia opowiadana jest wyłącznie przez oprawę audiowizualną. Jeśli chcecie poznać tę artystyczną historię w godziwych warunkach, konieczne będzie dobrej jakości nagłośnienie, które gwarantują między innymi głośniki do komputera Bose. Podróż to krótka, lecz przepiękna opowieść, którą zdecydowanie warto poznać. Austin Wintory przygotował tak wspaniałą ścieżkę dźwiękową, że Journey jest pierwszą w historii grą, której ścieżka dźwiękowa została nominowana do nagrody Grammy.

God of War (2018)

Najnowsza odsłona serii God of War jest świetną produkcją w każdym calu. Przygody Kratosa w nowym świecie, mierzenie się z postaciami z nowej mitologii i ciężar w postaci dobrego wychowywania syna w połączeniu z całkowicie nowym systemem walki i eksploracji sprawiły, że w Bogu Wojny zakochało się całe mnóstwo graczy. Wpływ zdecydowanie na to miała klimatyczna ścieżka dźwiękowa, zawierająca islandzki chór, nordyckie instrumenty, takie jak nyckelharpa i lira korbowa oraz mnóstwo basu orkiestrowego. Bear McCreary opowiedział wspaniałą historię swoją ścieżką dźwiękową - a biorąc pod uwagę, że produkcja na początku tego roku zawitała na PC, możecie poznać ją ze świetnymi głośnikami do komputera.

Hotline Miami

Kiczowata, neonowa stylistyka, ponury świat krwawych potyczek, gangów i chaosu - a to wszystko w 8-bitowym klimacie. Soundtrack to stworzona przez dziewięciu artystów playlista techno inspirowana latami 80. i nieco psychodelicznym klimatem. Jak na to, że w grze dokonujemy płatnych zleceń w maskach różnych zwierząt, wydaje się to świetnym wyborem - i tak w istocie jest. Soundtrack spodobał się fanom do tego stopnia, że w 2014 zostały wydane płyty winylowe ze ścieżką dźwiękową z jednej z najlepszych gier indie w historii.

Grand Theft Auto: Vice City

GTA od zawsze mogło pochwalić się dobrą ścieżką dźwiękową. Rockstar Games nigdy nie zawiodło graczy pod względem utworów, które leciały w radiu podczas jazdy samochodem. Najwybitniejszą i najbardziej zapadającą w pamięć ścieżką jest jednak Vice City. Dlaczego? Powód jest prosty - lata 80. i nostalgiczne hity, idealnie pasujące do klimatu słonecznego i rozrywkowego, lecz równie niebezpiecznego miasta. Dobre głośniki do komputera tylko wzmocnią fenomenalne wrażenia z gry i pozwolą na jeszcze lepszą nostalgiczną podróż.

Halo

Seria Halo jest przełomowa dla całej branży gier z wielu powodów - pierwszy FPS ze świetnym sterowaniem przy użyciu kontrolera, wyjątkowy klimatu i ciekawa fabuły oraz… niesamowita ścieżka dźwiękowa. Michael Salvatore i Martin O’Donnell wykonali kawał świetnej roboty przy soundtracku do jednej z najpopularniejszej serii Microsoftu, tworząc chyba najpopularniejszą ścieżkę dźwiękową w całej branży gier wideo. Delikatne elementy chórowe, orkiestrowe akcenty i momenty z gitarą elektryczną przenoszą gracza w inny wymiar. Halo jest niezbitym dowodem na to, że dobre głośniki do komputera znacznie zwiększają immersję i pozwalają bardziej wczuć się w klimat tytułu.

Dark Souls

Na tej liście zwyczajnie nie mogło zabraknąć Dark Souls. Seria opracowana przez From Software to nie tylko horrendalnie wysoki poziom trudności - to również niesamowite projekty lokacji i bossów oraz wybitna ścieżka dźwiękowa. Jeśli podczas rozgrywki tracicie zmysły przegrywając po raz setny z tym samym bossem i macie ochotę rzucić padem oraz wyrwać wszystkie włosy z głowy, tylko ścieżka dźwiękowa autorstwa ​​Motoi Sakuraby może Was przed tym powstrzymać. Geniusz tego soundtracku przewyższa wszelkie oczekiwania.

Przedstawione produkcje prezentują niesamowicie wysoki poziom w kwestii ścieżek dźwiękowych. Dobry soundtrack brzmi jednak dużo lepiej, kiedy mamy dobre głośniki do komputera - i naprawdę doskonałymi wyborami są propozycje takich marek jak Genesis czy Bose. Firmy mają w swojej ofercie głośniki idealne dla graczy, które poza fenomenalną jakością dźwięku oferują efektowne podświetlenie RGB i często możliwość bezprzewodowego połączenia przy pomocy Bluetooth. Głośniki wysokiej jakości powinny być dla graczy równie ważnym elementem co klawiatura czy myszka, gdyż od nagłośnienia zależy naprawdę wiele.

Obrazek wyróżniający: Caspar Camille Rubin dla Unsplash

-

Wpis powstał przy współpracy ze sklepem RTV EURO AGD