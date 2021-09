iOS 15 naszpikowany jest nowościami - od przemodelowanych powiadomień i trybu Skupienie, poprzez zmiany w Safari, Wiadomościach, Mapach, FaceTime, Zdjęciach, aplikacji Pogoda, Znajdź i Tłumacz, na drobnych zmianach kosmetycznych kończąc. Wsparcie dla iOS 15 posiadają smartfony od modelu 6s - czyli sprzedawane od 2015 r. Apple nie zapomina jednak o użytkownikach, którzy nadal korzystają ze swoich iPhonów 6, 6 Plus, a nawet iPhone 5s. Z myślą o nich udostępniono właśnie najnowszą aktualizację iOS 12 - oprogramowania, które zadebiutowało na rynku w 2018 r.

I choć trudno doszukiwać się w iOS 12.5.5 daleko idących zmian, to wciąż warto zainstalować tę aktualizację. Tym bardziej, że wpływa ona na bezpieczeństwo urządzenia i przechowywanych na nim danych. iOS 12.5.5 łata kilka luk, które mogły być wykorzystywane do uruchomienia złośliwego kodu. Zagrożenia te znaleziono m.in. w zasobach CoreGraphics, WebKit i XNU i zostały zgłoszone m.in. przez The Citizen Lab. To grupa badawcza z Uniwersytetu w Toronto, która monitoruje sieć w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach.

iOS 12.5.5 trafia do użytkowników starszych iPhonów. Warto zainstalować aktualizację

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku PDF może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu. Apple ma świadomość, że problem mógł być aktywnie wykorzystywany. Opis: naprawiono błąd przekroczenia zakresu liczb całkowitych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

- można przeczytać na stronach pomocy technicznej Apple dotyczącej aktualizacji iOS 12.5.5

Te same luki znaleziono w ostatnim czasie w iOS 14 i iPadOS 14. Apple w zeszłym tygodniu udostępniło stosowną aktualizację w postaci iOS 14.8 i iPadOS 14.8, która eliminuje wykryte zagrożenia. Nie ma ich też w iOS 15 - a przynajmniej nic na to nie wskazuje.

Jeśli posiadacie iPhone'a 5s, iPhone'a 6, iPhone'a 6 Plus, iPada Air, iPada mini 2, iPada mini 3 lub iPoda touch (6. generacji) warto zainstalować aktualizację. Warto też rozważyć kupno nieco nowszego sprzętu. iOS 15 dostępny jest na iPhonie 6s i iPadzie mini 4. generacji i nowszych. Choć urządzenia te mają już swoje lata, w 2021 r. wciąż sprawują się całkiem dobrze.