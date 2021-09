Bez mocnego komputera nawet nie podchodź do Battlefield 2042. Znamy wymagania sprzętowe

Sytuacja na rynku kart graficznych jest słaba, sam regularnie śledzę serwisy z promocjami i jedyne akceptowalne ceny sprzętów pochodzą z niemieckich promocji. W dodatku takich, które trwają dosłownie chwilę i udaje się dokonać zakupów albo osobom z dobrym refleksem, albo botom. A wygląda na to, że bez mocnego komputera nie ma co nawet podchodzić do Battlefield 2042, bowiem wymagania sprzętowe do najniższych nie należą.

W przyszłym tygodniu mają się odbyć testy gry więc twórcy postanowili przygotować zestaw informacji, który pomoże...czy raczej odsieje zainteresowanych. Z drugiej strony, skoro w grze ma pojawić się maksymalnie 128 graczy, to raczej produkcja kierowana głównie do posiadaczy mocnych komputerów. Albo konsol, tylko tam akurat liczy się optymalizacja, zupełnie inaczej niż na PC-tach.

Minimalne i rekomendowane wymagania sprzętowe Battlefield 2042

Raczej nie sądzę żeby pełna wersja gry różniła się wymaganiami od bety. Tak prezentują się minimalne i rekomendowane wymagania sprzętowe Battlefield 2042.

Nie jest dobrze. W minimalnych GeForce GTX 1050 Ti lub AMD Radeos RX 560 to sporo jak na najniższe ustawienia, a też nie ma pewności, że gra będzie na takiej konfiguracji działać i wyglądać odpowiednio dobrze. Jeśli chodzi natomiast o wymagania rekomendowane Intel Core i7 4790 lub AMD Ryzen 7 2700X w połączeniu z Nvidia GeForce RTX 3060 lub AMD Radeon RX 6600 XT to naprawdę mocne konfiguracje, które przy dzisiejszych cenach kart graficznych i problemach z dostępnością raczej nie należą do najpopularniejszych zestawów. Do najtańszych też nie, granie w odpowiednio wysokich detalach i odpowiednio wysokiej płynności w Battlefield 2042 będzie więc zabawą dla, że tak powiem, bogatszych graczy.

Jak te informacje odebrali gracze? Wystarczy zerknąć na komentarze pod oficjalnym wpisem na profilu Battlefield na Twitterze.

