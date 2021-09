Pierwotnie, Battliefield 2042 do sklepów miał trafić 22 października tego roku. Studio DICE oraz wydawca, Electronic Arts, od dłuższego czasu prowadzą kampanię reklamową zdradzającą coraz więcej szczegółów z nadchodzącej produkcji. Fani będą musieli jednak jeszcze uzbroić się w cierpliwość i nieco poczekać. Na szczęście nie długo. Gra w sprzedaży pojawi się 19 listopada.

Na oficjalnym profilu gry na Twitterze pojawił się wpis twórców, którzy informują o konieczności przełożenia daty premiery Battlefield 2042. Na szczęście to "zaledwie" miesiąc, ale te dodatkowe dni pozwolą na jeszcze lepsze dopracowanie tytułu, by spełniał oczekiwania graczy.

Battlefield 2042 opóźniony. Premiera w listopadzie

W przesłanym oświadczeniu, przedstawiciele firm pracujących nad grą tłumaczą, że opóźnienie spowodowane jest pandemią koronawirusa, która zmieniając naszą rzeczywistość, negatywnie wpłynęła na cykl produkcyjny Battlefield 2042. Zespoły odpowiedzialne za poszczególne komponenty gry pracują zdalnie, a to przekłada się na dodatkowe problemy i utrudnienia. Twórcy wskazują na rozmach swojej produkcji i chcą zapewnić graczom rozgrywkę na najwyższym poziomie. Wraz z tymi informacjami zdradzono nieco więcej na temat otwartej bety, w której wziąć udział będą mogli zainteresowani fani serii. Choć nadal nie wiemy kiedy ona wystartuje, tak więcej szczegółów pojawi się jeszcze w tym miesiącu. A to może oznaczać, że testowe rozgrywki mogą wystartować we wrześniu lub z początkiem października.

Jeśli i ta data się nie zmieni, wszystko wskazuje na to, że nie będziemy musieli czekać do 2042 roku, by zagrać w najnowszą produkcję studia DICE ;) Miesiąc to nie tak długo, inne studia przyzwyczaiły nas do dużo większych opóźnień. Niektóre rzeczywiście przekładają się na lepszą jakość końcowego produktu, inne pokazują jednak, że cykl produkcyjny był problematyczny i nawet dodatkowy czas nie pozwolił wyeliminować błędów krytycznych wpływających na rozgrywkę.