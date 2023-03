Model Razr 2023+ ma być kolejnym sporym krokiem w rozwoju składanych małych smartfonów. W telefonie który zostanie pokazany w tym roku, producent zastosuje bowiem sporych rozmiarów zewnętrzny wyświetlacz, co bardzo ułatwi codzienne korzystanie. Choć i tak zewnętrzny ekran w Razr 2022, którego test przeczytacie tutaj, jest już sporych rozmiarów i ma pełną funkcjonalność, inaczej niż np. w najnowszym składanym smartfonie OPPO Find N2 Flip. Tam wyświetlacz też jest spory, ale jego możliwości zostały ograniczone. Szczegóły możecie zobaczyć w recenzji Krzyśka Rojka na naszym kanale.

Ekran bez dziury

Wracając do nadchodzącego modelu motoroli. Wg. przecieków sporą zmianą ma być też kamerka do selfie którą podobno zdecydowano się umieścić pod ekranem. W składanych modelach ma to sens, bo selfiaki można równie dobrze robić o wiele lepszej jakości obiektywem głównym. Zresztą z podobnego założenia wyszedł np. Samsung, wrzucając do Foldów pod wewnętrzny ekran obiektyw raczej marnej jakości, który sprawdzi się bardziej w telekonferencjach niż zdjęciach. Ale za to wyświetlacz nie ma żadnej dziury.

Ale bateria malutka...

Na razie nie ma żadnych przecieków dotyczących dokładnych rozmiarów Razr 2023+ czy procesora. Pojawiła się jednak informacja dotycząca baterii. I niestety nie wygląda to najlepiej. Wg. serwisu mysmartprice.com ogniwo ma mieć pojemność 2850 mAh, co oznacza, że skurczy się w porównaniu do zeszłorocznego modelu. Tam mieliśmy do dyspozycji 3500 mAh. Dzięki temu i bardzo dobrej optymalizacji systemu ja regularnie osiągałem ponad 4 godziny pracy na włączonym ekranie, co jak na składany smartfon jest świetnym wynikiem.

Dla porównania. OPPO Find N2 Flip ma baterię o pojemności 4300 mAh. Samsung Galaxy Z Flip4 – 3700 mAh.

Oczywiście – Motorola najprawdopodobniej zastosuje tu Snapdragona 8 Gen 2 który jest bardziej energooszczędny niż 8+ Gen 1. Ale fizyki nie da się oszukać i nawet przy świetnej optymalizacji, jeśli zaczniemy urządzenia używać – mniejsza bateria po prostu musi się wyczerpać szybciej niż większa.

Jedynym sensownym wytłumaczeniem na zmniejszenie pojemności ogniwa może być tylko zmniejszenie wymiarów całego urządzenia, razem z ekranem. Ale na ten temat na razie nic nie wiadomo.

