Osłony energochłonne, znane również jako bariery energochłonne, są integralnym elementem infrastruktury drogowej. Takie przeszkody zostały zaprojektowane w celu pochłaniania energii kinetycznej podczas kolizji. Ich głównym zadaniem jest zmniejszenie siły uderzenia, co ma na celu minimalizowanie ryzyka poważnych obrażeń oraz uszkodzeń pojazdów. W zależności od lokalizacji i specyficznych potrzeb bariery te mogą przyjmować różne formy i być wykonane z różnych materiałów, takich jak stal, beton, liny stalowe czy tworzywa sztuczne.

Inspiracją do napisania tego artykułu stał się tweet opublikowany przez Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tweet zawierał filmik zarejestrowany przez kamerę monitoringu na autostradzie w okolicach Strzeszkowic, który doskonale ilustruje działanie osłony.

Jak działa osłona energochłonna? Widać to na poniższym filmiku. Można stwierdzić, że urządzenie to ratuje życie👍

Bezpieczeństwo to podstawa, dlatego stosujemy różne rozwiązania, by je poprawiać. Ale pamiętajcie: zależy ono od nas samych, a nie tylko od urządzeń BRD. Szerokości! pic.twitter.com/49Qkp5LJd0

— GDDKiA Lublin (@GDDKiA_Lublin) May 20, 2024