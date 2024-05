Nie wszystkie autostrady są obecnie darmowe! Zobacz, jak uiścić opłatę (A1, A2, A4)

Tekst aktualizowany 2.05.2024.

Gdzie kupić bilety na przejazd autostradami (poradnik)

Planowanie podróży autostradami może być wyzwaniem, jeśli chodzi o zakup biletów. Sporo się ostatnio pozmieniało i nie wszyscy wiedzą, które odcinki dróg są obecnie płatne. Właśnie dlatego przygotowaliśmy stosowny poradnik. Jeśli chcecie ułatwić sobie zadanie i nie tracić czasu na bramkach, istnieje kilka sposobów uiszczania opłat na autostradach. Omówiliśmy je w poniższym artykule, uwzględniając również informacje o darmowych odcinkach.

Kiedyś, każdy przejazd autostradą wymagał od nas zakupu biletu. Było to nie tylko obciążające dla portfela, ale czasami także kłopotliwe, gdyż wymagało to zatrzymania się na bramkach, wyszukania drobnych pieniędzy lub karty kredytowej i uiszczenia opłaty. Jakiś czas temu pojawiły się jednak istotne zmiany. Niektóre odcinki autostrad dostępne są obecnie za darmo, a opłaty za przejazdy mogą być pobierane w sposób zautomatyzowany. W tym artykule chciałbym przybliżyć Wam, jak można kupić bilety, gdy są one nadal wymagane, oraz omówić, które trasy można teraz przejechać bezpłatnie. Mam nadzieję, że lektura tego tekstu pomoże zaoszczędzić trochę czasu.

Bezpłatne odcinki autostrad

W Polsce od 1 lipca 2023 roku, podróżując autostradami, możemy cieszyć się darmowym przejazdem na wybranych odcinkach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Te bezpłatne trasy to:

A2 – odcinek Stryków – Konin (99 km)

(99 km) A4 – odcinek Wrocław – Sośnica (162 km)

(162 km) A1 – Gdańsk - Toruń

Warto tu zaznaczyć, że zwolnienie z opłat dotyczy określonych grup pojazdów, takich jak samochody osobowe i dostawcze o masie do 3,5 tony oraz motocykle. Dla wszystkich innych kategorii pojazdów obowiązują nadal standardowe opłaty za korzystanie z autostrad.

Które odcinki autostrad są nadal płatne?

Warto pamiętać, że pomimo wprowadzenia zmian w systemie opłat, nie wszystkie odcinki autostrad w Polsce są obecnie darmowe dla pojazdów poniżej 3,5 tony. Nowe prawo nie będzie obowiązywać na tzw. odcinkach koncesyjnych, które pozostają płatne. Wśród tych płatnych tras znajdują się m.in. autostrada A2, która prowadzi od Konina do Nowego Tomyśla i dalej do Świecka (granicy kraju), oraz autostrada A4, znana jako trasa Kraków-Katowice.

Ceny za przejazd tymi odcinkami są uzależnione od dystansu i wynoszą odpowiednio:

Autostrada A2, odcinek Świecko-Nowy Tomyśl : 0,17 złotego za każdy kilometr,

: 0,17 złotego za każdy kilometr, Autostrada A2, odcinek Nowy Tomyśl-Konin : 0,56 złotego za każdy kilometr,

: 0,56 złotego za każdy kilometr, Autostrada A4, odcinek Kraków-Katowice: 0,42 złotego za każdy kilometr.

System e-TOLL – Nowoczesny sposób płacenia za autostrady

Od jakiegoś czasu w Polsce działa system e-TOLL. Pozwala on efektywnie pobierać opłaty za przejazd po płatnych odcinkach dróg, w tym autostradach i drogach szybkiego ruchu. Ma on ułatwiać podróżującym pokonywanie płatnych tras.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o drogach publicznych, elektroniczny pobór opłat działa na autostradach płatnych, drogach szybkiego ruchu i wybranych drogach krajowych. System e-TOLL wykorzystuje technologię pozycjonowania satelitarnego, a także wirtualne bramownice do wyznaczania pozycji użytkowników.

Użytkownicy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym zespoły pojazdów i autobusy, mogą wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób przekazywania danych lokalizacyjnych do systemu e-TOLL. Obejmuje to:

Darmową aplikację mobilną e-TOLL PL: Ta aplikacja, dostępna w sklepach Google Play i App Store, umożliwia elektroniczne wniesienie opłat oraz spełnienie obowiązków przewoźników towarów wrażliwych w systemie SENT-GEO. Lokalizatory fabrycznie zamontowane w pojazdach (ZSL): Operator ZSL może zainstalować odpowiednie urządzenie w pojeździe i aktywować usługę e-TOLL. Urządzenia pokładowe (OBU): Urządzenia te przesyłają dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL i można je nabyć na wolnym rynku.

Dla użytkowników urządzeń OBU lub ZSL, konieczne jest zarejestrowanie się w systemie e-TOLL i przypisanie urządzenia do odpowiedniego pojazdu. Warto upewnić się, że wybrane urządzenie jest dopuszczone do e-TOLL i że operator, który je oferuje, jest również dopuszczony do tego systemu.

Dzięki aplikacji e-TOLL PL możemy skorzystać z wielu udogodnień, takich jak elektroniczne płatności za przejazd, doładowanie konta i monitorowanie stanu rozliczeniowego. Ta bezpłatna aplikacja dostępna jest dla systemów Android i iOS, co sprawia, że zarządzanie opłatami za przejazd staje się jeszcze prostsze i bardziej dostępne.

Aplikacje ułatwiające zakup biletów na autostrady

Cyfrowy dostęp do różnorodnych usług, który ułatwia nam życie i podróżowanie autostradami, nie jest tu wyjątkiem. Dzięki różnym aplikacjom mobilnym możemy wygodnie i sprawnie kupować bilety na autostrady oraz zarządzać swoimi płatnościami. Oto kilka popularnych aplikacji, które ułatwiają ten proces:

Autopay: Autopay to jedna z wiodących aplikacji umożliwiających płatności na autostradach. Dzięki niej możesz zakupić bilety na przejazd oraz monitorować swoje płatności, co sprawia, że podróżowanie staje się bardziej przejrzyste.

Autopay to jedna z wiodących aplikacji umożliwiających płatności na autostradach. Dzięki niej możesz zakupić bilety na przejazd oraz monitorować swoje płatności, co sprawia, że podróżowanie staje się bardziej przejrzyste. mPay: Aplikacja mPay to nie tylko narzędzie do płatności na autostradach, ale także do wykonywania innych transakcji finansowych. Współpracuje z wieloma operatorami autostrad, co daje kierowcom szeroki dostęp do usług.

Aplikacja mPay to nie tylko narzędzie do płatności na autostradach, ale także do wykonywania innych transakcji finansowych. Współpracuje z wieloma operatorami autostrad, co daje kierowcom szeroki dostęp do usług. SkyCash: SkyCash to wszechstronna aplikacja, która pozwala na zakup biletów na autostrady, a także na korzystanie z innych usług finansowych, takich jak płatności za parking czy biletów komunikacji miejskiej.

SkyCash to wszechstronna aplikacja, która pozwala na zakup biletów na autostrady, a także na korzystanie z innych usług finansowych, takich jak płatności za parking czy biletów komunikacji miejskiej. SPARK: Aplikacja SPARK oferuje możliwość płatności za przejazd autostradami, a także pozwala na zarządzanie innymi aspektami podróży, takimi jak rezerwacja hoteli czy zakup biletów lotniczych.

Aplikacja SPARK oferuje możliwość płatności za przejazd autostradami, a także pozwala na zarządzanie innymi aspektami podróży, takimi jak rezerwacja hoteli czy zakup biletów lotniczych. IKO PKO BP: IKO to aplikacja Banku PKO BP, która w połączeniu z partnerem Autopay Mobility Sp. z o.o. umożliwia dokonywanie płatności za przejazdy autostradami.

IKO to aplikacja Banku PKO BP, która w połączeniu z partnerem Autopay Mobility Sp. z o.o. umożliwia dokonywanie płatności za przejazdy autostradami. ORLEN PAY: Aplikacja ORLEN PAY to idealne rozwiązanie dla klientów stacji paliw ORLEN, które poza płatnościami na stacjach umożliwia również zakup biletów na autostrady.

Aplikacja ORLEN PAY to idealne rozwiązanie dla klientów stacji paliw ORLEN, które poza płatnościami na stacjach umożliwia również zakup biletów na autostrady. mFlota ORLEN Vitay: Ta aplikacja skoncentrowana jest na potrzebach flot samochodowych, ale pozwala również na zakup biletów na autostrady oraz zarządzanie flotą pojazdów.

Ta aplikacja skoncentrowana jest na potrzebach flot samochodowych, ale pozwala również na zakup biletów na autostrady oraz zarządzanie flotą pojazdów. Autokonto: Autokonto to kolejne narzędzie ułatwiające płatności na autostradach, oferujące użytkownikom prosty dostęp do zakupu biletów i zarządzania rachunkiem.

Autokonto to kolejne narzędzie ułatwiające płatności na autostradach, oferujące użytkownikom prosty dostęp do zakupu biletów i zarządzania rachunkiem. Yanosik: Aplikacja Yanosik, znana głównie jako nawigacja i ostrzegacz przed kontrolami drogowymi, oferuje także opcję zakupu biletów na niektóre odcinki autostrad.

Aplikacja Yanosik, znana głównie jako nawigacja i ostrzegacz przed kontrolami drogowymi, oferuje także opcję zakupu biletów na niektóre odcinki autostrad. Aplikacja Banku Millennium: Klienci Banku Millennium mogą korzystać z aplikacji bankowej, aby dokonywać płatności za przejazdy autostradami za pośrednictwem partnera Autopay Mobility Sp. z o.o.

Źródło: Depositphotos

Bilety na autostrady – sklepy i stacje benzynowe

Oprócz korzystania z aplikacji mobilnych istnieją także inne dostępne opcje zakupu biletów na autostrady.