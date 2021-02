Bałaganu ciąg dalszy. Następcą OnePlus N10 ma być… N1

Co więcej, wychodzi na to, że OnePlus planuje na dobre zadomowić się w półce 1000-1500 zł, ponieważ obok OnePlusa 9 i 9 Pro najprawdopodobniej zobaczymy także okrojoną wersję nazwaną 9e. Nie mam oczywiście nic do średniopółkowców, ba – uważam, żę to najciekawsza kategoria smartfonów. Problem polega na tym, że nawet jeżeli nowe modele sprzedadzą się świetnie, to z każdym takim średniakiem OnePlus możę tracić odrobinę czaru „zabójcy flagowców” i zrównywać się z innymi markami, nawet tymi z BBK Electronics. Cóż, może to być efekt połączenia działów R&D OnePlusa i Oppo, o którym niedawno się mówiło. Nie chcę oczywiście wieścić „końca marki”, do tego jeszcze bardzo daleko, ale nie można nie odnieść wrażenia, że OnePlus nieco zmienia swój kurs.

Pytanie, czy na lepsze?