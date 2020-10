OnePlus rozmienia się na drobne i prezentuje dwa nowe modele Nord: N10 5G i N100

OnePlus bez większego szumu prezentuje dwa nowe modele z serii Nord, które do sprzedaży trafią w najbliższych dniach. To obsługujący sieci 5G OnePlus Nord N10 5G i bardziej budżetowy OnePlus Nord N100 mający trafić w gusta osób szukających fajnych rozwiązań w przystępnej cenie.

Zobacz też: Recenzja OnePlus 8T. Chińczycy prężą muskuły

OnePlus Nord N10 5G

OnePlus Nord N10 5G to 6,49-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli charakteryzujący się odświeżaniem na poziomie 90 Hz. W środku znajdziecie Snapdragon 690 (2 x 2,0 GHz Kryo 560 Gold i 6 x 1,7 GHz Kryo 560 Silver), 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD . Na tylnej obudowie, oprócz czytnika linii papilarnych znajdziecie cztery aparaty: 64 Mpix (szeroki), 1/1,72, 0,8 µm, PDAF, 8 Mpix, f/2.3 (ultraszerokokątny 119 stopni), 5 Mpix, f/2.4 (głębia), 2 Mpix, f/2.4 (makro). Z przodu pojedynczy aparat 16 Mpix do selfie i nagrywania wideo w rozdzielczości FullHD. W odróżnieniu od OnePlus Nord, model ten wyposażono także w dwa głośniki, co przełoży się na jakość odtwarzanego przez niego dźwięku. Do tego bateria o pojemności 4300 mAh i wsparcie szybkiego ładowania Warp Charge 30T. OnePlus Nord N10 5G działa pod kontrolą Androida 10 z OxygenOS 10.5.

OnePlus Nord N100

OnePlus Nord N100 to budżetowa opcja z 6,52-calowym wyświetlaczem IPS LCD o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli wyposażona w Snapdragona 460 (4 x 1,8 GHz Kryo 240 oraz 4 x 1,6 GHz Kryo 240) wspomaganego przez 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci na dane rozszerzane za pomocą karty MicroSD. Model ten wyposażono w aparat główny o rozdzielczości 13 Mpix , obiektyw z efektem bokeh, który pomaga w tworzeniu zdjęć portretowych, a także obiektyw makro umożliwiający fotografowanie nawet najbardziej dynamicznych scen. Z przodu aparat 8 Mpix pozwalający na nagrywanie wideo w rozdzielczości FullHD. Podobnie jak w przypadku OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord N100 posiada dwa głośniki i czytnik linii papilarnych na pleckach. Do tego bateria o pojemności 5000 mAh obsługująca szybkie ładowanie 18 W, Android 10 z OxygenOS 10.5.

OnePlus Nord N. Cena i dostępność smartfona w Polsce

OnePlus Nord N do sprzedaży trafią w najbliższych dniach i będą dostępne w oficjalnym sklepie Oneplus oraz u popularnych, internetowych sprzedawców: x-kom, RTV EURO AGD, czy Media Expert. OnePlus Nord N10 5G w kolorze Midnight Ice kosztować będzie 1499 zł. Za model OnePlus Nord N100 w kolorze Midnight Frost zapłacicie 799 zł.