Aż trudno uwierzyć, że ten zestaw LEGO stworzył fan. Wkrótce może być twój!

LEGO Ideas to zestawy przygotowane na podstawie pomysłów fanów LEGO i przez nich wybrane. Są wśród nich oryginalne projekty i zestawy zainspirowane filmami, serialami, grami, książkami, itp. Wśród nich znajdziemy m.in. maszynę do pisania, fortepian, domek na drzewie, Międzynarodową Stację Kosmiczną, Green Hill Zone z gry Sonic the Hedgehog, domek Kubusia Puchatka, Dom z filmu "Kevin sam w domu", Ulicę Sezamkową, czy kawiarnię Central Perk z serialu "Przyjaciele".

Zestawy LEGO Ideas trafiają do sprzedaży nieregularnie, jednak firma zapewnia, że wszystkie zwycięskie projekty znajdą się na sklepowych półkach. Warto też przypomnieć, że wśród tych, które można było kupić (a niektóre sklepy wciąż mają go w swojej ofercie), mamy reprezentanta z Polski. Jan Woźnica zaprojektował "Opowieści z czasów wyścigu kosmicznego". To zestaw wydany w maju 2023 r. składający się z 688 elementów pozwalający zbudować cztery "międzygwiezdne pocztówki", w tym obserwatorium do obserwacji komet i spadających gwiazd, bazę i zaćmienie Księżyca, prom kosmiczny przemierzający kosmos oraz czarną dziurę.

W zeszłym roku do katalogu LEGO Ideas dołączyły m.in. Szczęki, Magia Disneya, Miasteczko Halloween Tima Burtona, czy Ogród botaniczny. W tym roku mieliśmy też premiery Zmierzch — dom Cullenów oraz Ewolucja przedmiotów ścisłych, które do sprzedaży trafiły w ostatnich dniach. Teraz LEGO przedstawia kolejny zestaw Ideas, który swoją premierę będzie miał na początku kwietnia 2025. Oto "Parowiec rzeczny"!

Oto Parowiec rzeczny z klocków LEGO. Nowy zestaw Ideas wkrótce w sprzedaży

Najnowszy zaprezentowany zestaw LEGO Ideas zaprojektowany został przez Aarona Halla z USA, który tak mówi o swoim pomyśle:

Moja fascynacja łodziami LEGO zaczęła się od zestawu Black Seas Barracuda (#6285), który urzekł mnie skomplikowanym olinowaniem masztów i żagli. Dorastając nad rzeką Missisipi, głęboko interesowałem się łodziami wiosłowymi, co naturalnie zainspirowało mnie do stworzenia tego modelu parowca. Proces projektowania obejmował wyszukiwanie zdjęć w celu uchwycenia istoty łodzi parowych i wybór konkretnych elementów LEGO, aby ożywić moją wizję. Byłem zdeterminowany, aby przeskalować model dla minifigurek i włączyć modułowe podstawy kadłuba łodzi jako ukłon w stronę klasycznych statków pirackich LEGO.

Efekty jego pracy mogą zachwycić. Zestaw mierzący 40 cm wysokości, 15 cm szerokości i 69 cm głębokości i składający się z 4090 elementów zawiera realistyczne detale parowca, który został odnowiony na potrzeby wycieczek oraz skrywa kilka ciekawych rozwiązań. Konstrukcję można zdjąć ze specjalnej podstawki i pchać statkiem po powierzchni, aby aktywować koło łopatkowe połączone z "silnikiem parowym". Dodatkowo można kręcić kołem sterowym w sterówce (lub pokrętłem na zewnątrz), aby aktywować ster, podnosić i obracać platformy abordażowe i rzucić kotwicę. Parowiec pozwala też zajrzeć do środka, gdzie można podziwiać sterówkę, kabinę załogi i łazienkę na pokładzie dodatkowym, scenę muzyczną i restaurację na pokładzie głównym oraz pokład kotłowy, na którym znajduje się kuchnia i muzeum silników parowych, w którym można przyjrzeć się działającemu tłokowi, maszynę parową Watta i wiele więcej.

LEGO parowiec rzeczny w oficjalnym sklepie LEGO kosztuje 1399,99 zł i będzie dostępny od 11 kwietnia tego roku. Członkowie programu LEGO Insiders będą mogli go zamówić nieco wcześniej bo już w dniach 07.04–10.04. Warto też śledzić inne sklepy, gdzie zestawy LEGO często dostępne są w niższych cenach.