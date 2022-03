Awaria w Narodowym Banku Polskim. Strona przestała działać

Oficjalna strona NBP od kilkunastu minut się nie ładuje. Piszecie do nas w tej sprawie - również i my mamy problem z dostępem do nbp.pl. Witryna Narodowe Banku Polskiego nie ładuje się na komputerze, ani na urządzeniach mobilnych - także połączonych z siecią komórkową.

NBP z awarią. Strona nie odpowiada

W sieci już pojawiają się zapytania czy to Anonymous pomyliło kraje, czy to też zwykła awaria, która w najbliższym minutach lub godzinach zostanie naprawiona. Na ten moment nie ma co wróżyć z fusów i iść w tak daleko idące wnioski, że Narodowy Bank Polski padł przypadkową ofiarą grupy hakerów, która w ostatnich godzinach miała przeprowadzić atak m.in. na bank centralny Federacji Rosyjskiej i w ciągu 48 godzin ujawnią zdobycze - ma być to 35 tysięcy plików, które zawierają "tajne umowy".

Wojna trwa także w sieci. Co chwilę słyszymy o awariach rozmaitych systemów informatycznych. I pierwsze, co przychodzi na myśl, to atak hakerów z wrogich państw. Wystarczy wspomnieć ostatnie problemy PKP. Awaria kolei czy atak hakerski? Takie zapytania pojawiały się często. Choć PKP nie wykluczało, że doszło do cyberataku, ostatecznie okazało się, że do ataku żadnego nie doszło, a winny jak zwykle jest sam system. Firma Alstom, która dostarcza PKP rozwiązań do sterowania ruchem kolejowym potwierdziła, że nie było żadnego cyberataku, ani problemu bezpieczeństwa związanego z błędem formatowania czasu, który wystąpił 17 marca 2022 r. Błędy w formatowaniu czasu są znanym zjawiskiem.

Gdy tylko będziemy znali więcej szczegółów, tekst zostanie zaktualizowany.

Aktualizacja 11:00

Narodowy Bank Polski poinformował na swoim oficjalnym profilu na Twitterze, że pojawiły się utrudnienia z dostępem do strony NBP i obecnie trwają prace przywracające ciągłość funkcjonowania. Nie ma jednak informacji na temat charakteru awarii i jej przyczyny.

