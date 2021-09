Aion Bank - w pełni cyfrowy bank, bez oddziałów, ukrytych opłat dostępny z poziomu aplikacji mobilnej

Zakładając dziś darmowe konto w banku, zawsze musimy liczyć się z jakimiś warunkami, które musimy spełnić, by z tej darmowości skorzystać. Zwykle jest to limit wpływów czy określona liczbę transakcji bezgotówkowych.

Co gorsza, cały czas musimy monitorować nowe regulaminy czy aby warunki nagle się nie zmieniły oraz czy nie pojawiły się jakieś dodatkowe opłaty.

Aion Bank, który udostępnił swoje usługi na początku sierpnia tego roku, chce zerwać z tymi utrudnieniami proponując jasne i klarowne zasady korzystania z bankowości, również w bezpłatnej wersji konta Light.

Ostatni okres covidowej rzeczywistości pokazał nam, że tak naprawdę nie potrzebujemy wizyt w oddziałach banku, bo szybki rozwój rozwiązań technologicznych i mobilnych pozwolił nam na wygodne i szybkie korzystanie z bankowości online oraz płatności bezgotówkowych.

Aion Bank nie ma żadnych fizycznych oddziałów, skupił się na dostarczeniu klientom w pełni zdalnego dostępu do bankowości, z poziomu aplikacji mobilnej na smartfonie, za pomocą której możemy dokonywać wszystkich możliwych transakcji w kraju i za granicą, online i offline.

Darmowe konto osobiste w Aion Bank

Konto w Aion Banku założymy w 5 minut z poziomu aplikacji mobilnej, bez konieczności przeglądania dokumentów, regulaminów i cenników, by znaleźć jakieś ukryte opłaty. W Aion Banku zasady są jasne i czytelne, a całą tabelę dotyczącą darmowego planu Light znajdziecie pod tym linkiem.

Tak więc w darmowym planie, bez żadnych opłat i dodatkowych warunków otworzymy rachunek, nie zapłacimy też za jego prowadzenie, za przelewy na zewnątrz i wewnątrz rachunku (krajowe i międzynarodowe), czy korzystanie z karty płatniczej, do tego wymiana walut po kursie międzybankowym - bez prowizji i dodatkowego spreadu czy limitów oraz prowadzenie kont walutowych w EUR, USD, GBP i CHF oraz dostęp do platformy globalnych inwestycji.

Osoby korzystające z częstych wypłat gotówki mogą dodać tę usługę za 9,99zł miesięcznie. Ci którzy nie przekraczają wypłat powyżej 900 zł/msc nie muszą z niej korzystać. Wypłaty, w planie Light, powyżej tej kwoty, to wówczas 2% od transakcji. Obecnie trwa jednak nadal promocja na nielimitowane wypłaty na całym świecie, która obowiązuje do końca października bieżącego roku.

Dodatkowo płatne są natychmiastowe przelewy europejskie SEPA - 4,99 zł oraz jednorazowe wydanie fizycznej karty płatniczej - 11,99 zł, za którą można dostać zwrot wpisując hasło AIONP010, przy zakładaniu konta. Co ważne, klient nie ponosi żadnych dodatkowych miesięcznych opłat za używanie karty. Z kolei karty wirtualne, które możemy podpiąć od razu do Google Play czy Apple Pay są za darmo. To wszystko.

W tym kontekście nie dziwi liczba klientów, których udało się pozyskać Aion Bankowi zaledwie w pierwszym miesiącu od startu, kiedy to konto założyło 10 tysięcy klientów, którzy zdeponowali na rachunkach oszczędnościowych ponad pół miliarda zł.

Karol Sadaj, Country Head Poland w Aion Banku:

Wyniki po pierwszym miesiącu naszej działalności pokazują czego dzisiaj szukają Polacy. Oprócz wysokiego zainteresowania prawdziwie darmowym kontem, szczególnie cieszy nas suma kwot zebranych na rachunkach oszczędnościowych – ponad pół miliarda zł w depozytach. Zdobyliśmy zaufanie dzięki korzystnej ofercie i łatwości założenia rachunku w aplikacji mobilnej.

Konto oszczędnościowe w Aion Bank

Obecnie średnie oprocentowanie na rachunkach oszczędnościowych w Polsce oscyluje w granicach 0,15%, a w Aion Banku i to w przypadku wyboru bezpłatnego konta Light możemy liczyć, w skali roku, na oprocentowanie w PLN na poziomie 1% i 0,5% w EUR.

Z kolei w płatnym planie Smart jest to 1.25% w PLN i 0.75% w EUR, a w planie All-Inclusive - 1.5% w PLN i 1% w EUR. W każdej opcji mamy miesięczną kapitalizację, codzienne naliczanie odsetek i brak limitów wpłat czy wypłat w dowolnym momencie oraz bezpieczeństwo zdeponowanych środków.

Podsumowanie

Jak widać, oferta Aion Banku jest naprawdę atrakcyjna. Darmowy rachunek, darmowe konto oszczędnościowe z atrakcyjnym oprocentowaniem, darmowe korzystanie z karty płatniczej, przelewy, przewalutowania.

Osoby niezdecydowane nie muszą od razu przenosić się do Aion Banku z dotychczasowego banku, rachunek może być dodatkowym. Warto wcześniej założyć konto w Aion Banku, choćby darmowe i sprawdzić je w działaniu, tym bardziej, ze oferowane usługi są niedostępne dla klientów tradycyjnych banków.

Jeśli chcecie sprawdzić wyższe, bogatsze plany bankowości możecie użyć kodu AIONP010, dzięki któremu będziecie mogli korzystać z konta Smart lub All-Inclusive przez dwa miesiące za darmo.

Artykuł został przygotowany we współpracy z Aion Bank.