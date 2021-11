Awaria Messengera, Facebooka i Instagrama. Część użytkowników ma problemy z dostępem do usług

Zła passa Facebooka trwa w najlepsze. Dzisiejszego popołudnia użytkownicy również masowo zgłaszają problemy z dostępem do serwisu i należących do niego usług.

Kilka tygodni temu Instagram, Messenger, WhatsApp — no i sam Facebook — były niedostępne przez kilka dobrych godzin. Internet wtedy zwolnił, a wielu narzekało na nudę, bo nie było czego scrollować, ani jak wymieniać wiadomości z rodziną i przyjaciółmi. Do łask wróciły SMSy i klasyczne rozmowy telefoniczne, a części ta sytuacja dała do myślenia i postanowili poszukać alternatywnych sposobów komunikacji online, które ominą produkty FB. Dzisiejszego wieczora znowu pojawiły się problemy, choć teraz wydają się nieco bardziej... losowe.

Facebook, Messenger i Instagram z problemami

Według Downdetector pierwsze problemy pojawiły się dziś po godzinie 19, wtedy też zaczęły rozpędzać się komentarze zawiedzionych użytkowników raportujących kłopoty z dostępem do społecznościówek i komunikatorów. Te są... różne: jednym nie ładuje się strona główna, inni nie otrzymują powiadomień o nadchodzących połączeniach telefonicznych, inni mogą normalnie wysyłać i odczytywać wiadomości tekstowe, mają jednak problem z połączeniami wideo. Ale nie brakuje także użytkowników, którzy nie mogą wysłać wiadomości. Wygląda jednak na to, że kłopoty nie dotyczą wszystkich, u mnie Instagram cały czas bez problemu działa zarówno w przeglądarce jak i na smartfonie. Zapytałem kilkoro znajomych - także nie uświadczyli żadnych problemów. Jeżeli więc macie jakieś kłopoty z komunikacją to możliwe, że kłopoty występują po drugiej stronie — wśród użytkowników do których próbujecie dotrzeć z wiadomościami czy połączeniami.

Na tę chwilę nie wiadomo co stanowi problem i jak długo potrwa awaria. Żadna z platform nie informuje oficjalnie o problemach, te zgłaszają wyłącznie użytkownicy.