Instgaram Reels, czyli Rolki w Polsce

Jeśli następne kilka zdań opisujących Rolki na Instagramie wyda Wam się dziwnie znajome, to nie będziecie odosobnieni w tym odczuciu. Reels na Instagramie to odpowiedź na rosnącą popularność kilkudziesięciosekundowych klipów publikowanych w pionie na TikToku. Swoją odpowiedź dodał też YouTube w postaci Shorts, ale Rolki na Instagramie działają nieco inaczej. To wideo mające maksymalnie 60 sekund długości, w którym można wykorzystać własne dźwięki, ale także ścieżkę audio z innych nagrań (jeśli są publiczne).

Każdy może też sięgnąć po efekty AR, a dzięki stoperowi można nagrać klip o żądanym czasie trwania bez dotykania telefonu. Wśród narzędzi do edycji dostępne jest wyrównywanie obiektów na nagranych wideo, by zachować ciągłość w przejściach, a aplikacja pozwala też zmieniać prędkość obrazu i/lub dźwięku. Nie zabraknie oczywiście opcji retuszu.

Oznaczanie współautorów zdjęć i filmów oraz dodawanie treści z komputera

Co istotne, Rolki będą mogły trafiać do relacji oraz pojawiać się na profilach w formie postów. Dla osób z publicznymi kontami utworzona zostanie dedykowana sekcja dla Rolek. Jednocześnie Instagram dodaje możliwość współautorstwa postów. "Collabs" pozwala na dodanie innego użytkownika i oznaczenie go jako autora treści (także Rolek), a wtedy dane zdjęcie lub nagranie pojawi się także na jego profilu. To chyba moja ulubiona z nowości, ponieważ Instagram nie udostępnił do tej pory opcji repostowania zdjęć (na całe szczęście), więc w ten sposób można o wiele wygodniej współpracować z innymi.

Dodatkowo wprowadzana jest nowość o nazwie "Superbeat + teksty piosenek 2D i 3D", która edytuje automatycznie klip pod podkład muzyczny dodając słowa piosenki. Ostatnia z wdrażanych nowości pojawiła się na kontach użytkowników kilka dni temu - Instagram w końcu pozwala na wygodne dodawanie zdjęć i filmów (do 1 minuty) z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze.