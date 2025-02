Bonusowe 200 GB internetu za darmo. Lepiej spiesz się z aktywacją!

W aplikacji T-Mobile w sekcji Usługi dodatkowe pojawiła się niezwykle atrakcyjna oferta – możliwość aktywacji 200 GB internetu za 0,00 zł. To jednorazowa okazja, ale z całą pewnością warto z niej skorzystać, zanim zniknie.

Darmowy internet w T-Mobile

Promocję namierzyli czujni użytkownicy serwisu Pepper, a kolejne osoby potwierdzają, że działa. Niektórzy węszą tu błąd cenowy, ale oficjalny regulamin promocji zdaje się potwierdzać, że to zamierzony zabieg T-Mobile. Warto się pośpieszyć i dodać pakiet do swojego konta.

Oferta dostępna jest dla użytkowników taryfy T-Mobile GO! i według regulaminu w aplikacji można z niej skorzystać do 28 lutego lub do wcześniejszego wycofania. Jak zawsze w takich przypadkach, lepiej nie zwlekać.

Jak aktywować 200 GB za 0 zł?

Wystarczy wejść do aplikacji mobilnej T-Mobile, przejść do sekcji Usługi dodatkowe i znaleźć ofertę. Po kliknięciu w opcję aktywacji pakiet powinien pojawić się na koncie, co potwierdzi wiadomość SMS. Jeśli nie widzisz tej opcji, możliwe, że Twoja taryfa nie jest zgodna z warunkami promocji lub oferta została już wycofana.

Tego typu niespodziewane okazje zdarzają się rzadko, dlatego warto śledzić fora internetowe i społeczności związane z telekomunikacją, takie jak Pepper, grupy na Facebooku i oczywiście Antyweb ?. Jeśli masz kartę SIM w ofercie GO!, sprawdź aplikację T-Mobile i aktywuj pakiet, zanim będzie za późno! To świetna okazja na dodatkowy transfer danych zupełnie za darmo.