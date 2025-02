Zmieniłem operatora. Przenoszenie numeru trwało 5 minut

Dokładnie rzecz ujmując, przeniosłem numer z Nju Mobile na kartę do Orange Flex i zajęło to dokładnie 5 minut. Wiem, że to ten sam operator, aczkolwiek nie jest to takie oczywiste, że proces ten powinien być bezproblemowy, co potwierdziłem na czacie operatora.

Oferta Nju Mobile vs Orange Flex

Zacznę jednak od powodów zmiany operatora. Nju Mobile to bez dwóch zdań świetna oferta, zarówno jeśli chodzi o jeden numer czy kilka numerów - zwłaszcza kilka numerów.

Do wyboru jest abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia - w najtańszej wersji za 29 zł, gdzie do dyspozycji mamy nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB transferu danych na start. Po pół roku rośnie on do 120 GB, po roku do 150 GB, a po dwóch latach stażu do 180 GB - ze świeczką szukać takiej oferty.

Do tego dobieracie drugi numer czy trzeci i za każdy płacicie po 19 zł za ten sam zestaw usług (gigabajty do podziału). Nie chcecie dzielić się transferem danych z innymi numerami? Bierzecie subskrypcje (aż do 5 numerów), gdzie również płacicie po 19 zł za numer. Wolicie ofertę na kartę? Również 19 zł za numer, z limitem 20 GB transferu danych.

W subskrypcji Orange Flex jest nieco drożej, najtańszy pakiet kosztuje 35 zł miesięcznie i zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 75 GB transferu danych (z sejfem niewykorzystanego transferu na pół roku).

W przypadku gdy chcemy więcej numerów (do 5 numerów), dopłacamy za każdy po 15 zł miesięcznie, i również z podziałem transferu danych na każdy z nich.

Co więc mnie pokusiło do przeniesienia numeru z Nju Mobile do Orange Flex? Jeden szczegół, aczkolwiek istotny dla mnie i niedostępny u żadnego innego operatora w kraju - dodatkowa karta eSIM z tym samym numerem do smartwatcha, oczywiście za darmo. Można z niego skorzystać w innym smartfonie, tablecie czy mobilnym routerze WiFi, mi potrzebny jest do zegarka.

Przeniesienie numeru z Nju Mobile na kartę do Orange Flex

Z zasłyszanych opinii w sieci wiedziałem, że są jakieś problemy z przeniesieniem numeru z Nju Mobile do Orange Flex, dlatego na start podpytałem o to na czacie w aplikacji Orange Flex.

Mimo zasiania wątpliwości rozpocząłem ten proces, uprzednio dodając do aplikacji kartę płatniczą (polecam dodać jakąś wirtualną z Revolut - pobierają 1 zł, ale zwracają od razu).

Później całość przebiegła już błyskawicznie (zaznaczam, że od kilku lat korzystam na swoim głównym numerze już z wirtualnej karty eSIM, co znacznie przyspieszyło ten proces).

Wystarczy wybrać odpowiedni dla siebie pakiet, wziąłem najtańszy (droższe umożliwiają dodania dwóch i trzech dodatkowych kart SIM/eSIM z tym samym numerem, mi wystarczy jedna), za 35 zł miesięcznie.

Od momentu, w którym zakończyłem swoje wybory i reszta pozostała po stronie Orange Flex, minęło dokładnie 5 minut aż wyświetlił mi się w aplikacji wybrany przeze mnie pakiet.

Oczywiście, warto cały proces przeniesienia numeru w aplikacji Orange Flex, przeprowadzić będąc podłączonym do sieci WiFi, bo w momencie przeniesienia numeru, stracicie łączność z internetem. Później wystarczy jeszcze przejść w tryb samolotowy i powrócić do sieci, po czym można już korzystać z oferty Orange Flex.