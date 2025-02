Pamiętacie Neostradę? Wciąż są ludzie, którzy nie tylko pamiętają

Bardzo dobre wyniki finansowe Orange za 2024 rok

Zacznijmy jednak od samych wyników, z których pewnością cieszą się inwestorzy zwłaszcza, że dzięki nim Orange zarekomendował kolejną zwyżkę dywidendy aż o 10% do 0,53 zł za akcje.

To była trzecia z rzędu jej podwyżka i począwszy od 2022 roku urosła aż o 112%.

Kluczowe wskaźniki (mln zł) 4 kw. 2024 4 kw. 2023 Zmiana 2024 2023 Zmiana przychody 3 423 3 492 -2,0% 12 732 12 970 -1,80% EBITDAaL 804 753 6,8% 3 324 3 179 4,60% marża EBITDAaL 23,5% 21,6% +1,9 p.p. 26,1% 24,5% +1,6 p.p. zysk operacyjny 340 109 211,9% 1 419 1 221 16,2% zysk netto 201 72 179,2% 913 818 11,6% ekonomiczne nakłady

inwestycyjne 688 653 5,3% 1 822 1 555 17,2% organiczne przepływy pieniężne 321 325 -1,2% 985 1 173 -16,0%

Mimo spadku przychodów rok do roku o 1,8%, można mówić o sukcesie, bo kluczowe segmenty operatora telekomunikacyjnego - rosnąca liczba klientów światłowodu, usług mobilnych i pakietów konwergentnych, wygenerowały przychód większy o 5,4% r/r. Ujemny bilans wynikał głównie ze spadków w usługach IT oraz integracyjnych (-7% r/r) i odsprzedaży energii (-30% r/r).

Wzrosła też EBITDAaL o 4,6%, zysk operacyjny o 16,2%, no i wynikający z tego zysk netto o 11,6%. Widać, że mocno zapracował na te wyniki IV kwartał 2024 roku.

Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska:

Za nami bardzo udany rok dla Orange Polska. Nasze wyniki finansowe i komercyjne odzwierciedlają stałe, solidne tempo wzrostu, choć mierzyliśmy się także z wyzwaniami, zwłaszcza na wymagającym rynku biznesowym. Podjęliśmy duży wysiłek inwestycyjny dla rozwoju nowoczesnej cyfrowej infrastruktury, by zapewniać klientom usługi na najwyższym poziomie. Udostępniliśmy możliwość korzystania z superszybkiego mobilnego internetu 5G na bazie nowych częstotliwości blisko 40% mieszkańców kraju. Wprowadziliśmy nową jakość do naszej oferty światłowodowej – ultraszybką prędkość do 8 Gb/s. W zasięgu tej opcji jest już 2,5 mln gospodarstw domowych w kraju. Łączny zasięg Orange Światłowodu zwiększyliśmy o milion gospodarstw domowych.

Klientów z kolei, z pewnością ucieszy rosnący zasięg światłowodów Orange,- zwłaszcza tych klientów, którzy nadal korzystają ze starej, dobrej Neostrady, bo 2024 rok był przełomowy w tym względzie.

Magiczna granica przekroczona - klienci Neostrady już w mniejszości

Jeszcze na koniec 2020 roku, światłowody Orange docierały do 5 mln gospodarstw domowych w Polsce. Wówczas na 2,7 mln klientów internetu stacjonarnego, 725 tysięcy korzystało ze światłowodów. Tak więc stanowili zaledwie 26% z wszystkich klientów internetu stacjonarnego w Orange.

Kluczowe wskaźniki (w tys.) 4 kw. 2020 4 kw. 2019 Zmiana indywidualni klienci ofert konwergentnych 1 483 1 369 8,3% dostępy mobilne (karty SIM) 15 752 15 284 3,1% post-paid 10 892 10 237 6,4% pre-paid 4 860 5 047 -3,7% stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2 702 2 607 3,6% w tym łącza światłowodowe 725 520 39,4% stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 2 899 3 109 -6,8%

Jednak w cztery lata zasięg światłowodów Orange niemal się podwoił - na koniec 2024 roku docierał już do 9 mln mieszkań i domów w Polsce. Jak to się przełożyło na te udziały „starego” i „nowego” dostępu do internetu?

Kluczowe wskaźniki (w tys.) 4 kw. 2024 4 kw. 2023 Zmiana indywidualni klienci ofert konwergentnych 1 785 1 700 4,9% dostępy mobilne (karty SIM) 18 608 17 628 5,6% post-paid (z M2M) 14 297 13 143 8,8% w tym komórkowe usługi głosowe 9 195 8 941 2,8% pre-paid 4 311 4 485 -3,9% stacjonarny dostęp do internetu (rynek detaliczny) 2 892 2 821 2,5% w tym łącza światłowodowe 1 566 1 349 16,1% stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 2 316 2 428 -4,6%

Na koniec 2023 roku na 2,8 mln dostępów do internetu stacjonarnego, z światłowodów korzystało 1,3 mln klientów, co stanowiło jeszcze 47% wszystkich klientów. Natomiast wyniki z końca ubiegłego roku, to już 2,8 mln dostępów i 1,5 mln klientów światłowodów, którzy tym samy stanowią już większość na poziomie 54%.

Co jeszcze ciekawego można z tych danych klientów wyczytać? Spory wzrost liczby klientów, korzystających z usług łączonych w ramach oferty Orange Love (klienci usług konwergentnych) - wzrost o 300 tys. w porównaniu z rokiem 2020 oraz wzrost klientów usług mobilnych, aż o 3 mln. Na to głównie składały się wzrosty po stronie klientów abonamentowych, z kolei klienci ofert na kartę są w nieustannym spadku: 2019 rok - 5 mln, 2020 rok - 4,8 mln, 2023 rok - 4,4 mln i 2024 rok - 4,3 mln.

