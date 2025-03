Awantura wokół Netfliksa, IMAX-a i sieci kin. Groźba "nuklearnego" rozwiązania

To ma być ogromna premiera Netfliksa, ale filmy nie trafią na VOD, lecz na ekrany kin IMAX. W wyniku tej decyzji rozpętała się burza.

Nadchodząca adaptacja "Opowieści z Narnii" w reżyserii Grety Gerwig dla Netfliksa, zaplanowana z dwutygodniowym oknem na wyłączność w kinach IMAX, wywołała burzę w amerykańskiej branży filmowej. Decyzja ta, choć z pozoru korzystna dla widzów, stała się przyczyną napięć między gigantem streamingowym, siecią kin IMAX oraz tradycyjnymi studiami filmowymi. Dlaczego?

Reklama

Problem tkwi w dostępności do kin IMAX przyznanej Netfliksowi na wyłączność w tak wyjątkowym okresie. Według doniesień, inne studia filmowe, w tym Disney, które również planowały premiery na okres świąteczny 2026 roku, poczuły się pominięte. Szczególnie dotknięty jest Disney, który na ten sam okres planuje premierę animacji, teraz pozbawionej dostępu do ekranów IMAX. Sieci kin, takie jak Regal i Cinemark, wyraziły swoje niezadowolenie, sugerując, że mogą w ogóle zrezygnować z wyświetlania "Opowieści z Narnii".

Netflix pokaże Opowieści z Narnii w IMAX. Nie każdemu to odpowiada

Prezes IMAX, Rich Gelfond, twierdzi, że posiada "nuklearną opcję", która zmusi kina do wyświetlania filmu. Spekuluje się, że może to dotyczyć umowy z siecią kin AMC, która posiada znaczną liczbę ekranów IMAX w Ameryce Północnej. Szef AMC, Adam Aron, odmówił komentarza w tej sprawie. W tle tej wymiany zdań, pojawiają się też inne wyczekiwane premiery, takie jak kolejny film Marvela i prequel "Igrzysk Śmierci", co dodatkowo zaognia sytuację.

To nie pierwszy raz, gdy Netflix próbuje swoich sił w kinach. W 2022 roku, "Glass Onion: Film z serii Na noże" był wyświetlany przez tydzień, osiągając zysk 15 milionów dolarów. Analitycy jednak twierdzą, że przy pełnej dystrybucji, film mógłby zarobić nawet 300 milionów dolarów. Ted Sarandos, współprezes Netfliksa, podkreśla, że umowa z IMAX nie oznacza zmiany strategii firmy. Jednakże, fakt, że "Kroniki Narnii" otrzymają wyjątkowe pokazy w tak ważnym okresie, może być sygnałem zmian w podejściu giganta streamingowego do kin.

Zdjęcie główne: Disney.com