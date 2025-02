Ten serial jest w Polsce prawdziwym hitem! Wiemy kiedy powróci z nowym sezonem!

Serial "Poker Face" powraca! Jedna z najgorętszych serialowych premier ostatnich lat niebawem doczeka się kontynuacji. Już tej wiosny Charlie powróci na ekrany i będziemy mogli śledzić jej kolejne perypetie. Co nas czeka w nowym sezonie?

“Poker Face” powraca z 2. sezonem: co o nim wiadomo?

Długo trzymano nas w niepewności, ale już wiemy, że premiera drugiego sezonu "Poker Face" nadejdzie tej wiosny. Pierwszy, debiutujący w styczniu 2023 roku, sezon spotkał się z ogromnym uznaniem zarówno ze strony widzów, jak i krytyków. Udało mu się zdobyć aż cztery nominacje do prestiżowej nagrody Emmy. Tym razem w serialu pojawi się kolejna plejada gwiazd. Twórcy “Poker Face” ujawnili pierwsze zdjęcia z nowego sezonu, na których widzimy że w serialu pojawią się m.in. Katie Holmes, John Mulaney czy Cynthia Erivo. Co ciekawe, według nieoficjalnych informacji Cynthia Erivo ma wcielić się w rolę trojaczek, co może dodać pikanterii i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Ale to nie wszystko! Do obsady dołączą również Giancarlo Esposito, Melanie Lynskey, Justin Theroux czy Alia Shawkat. Producenti zapewniają, że drugi sezon przyniesie jeszcze więcej intrygujących postaci i dynamicznych zwrotów akcji.

Drugi sezon "Poker Face" składać się będzie z 12 odcinków, a rolę showrunnera przejmie Tony Tost, zastępując w tej roli Norę i Lillę Zuckerman. Twórcy serialu, Rian Johnson i Natasha Lyonne, zapowiadają, że Charlie ponownie wyruszy w podróż przez Amerykę, po drodze rozwiązując kolejne zagadki kryminalne w swoim charakterystycznym, ironicznym, stylu.

Kiedy premiera 2. sezonu “Poker Face”?

Kiedy debiutował pierwszy sezon serialu w Stanach Zjednoczonych, na jego polską premierę przyszło nam czekać wiele miesięcy — bo aż do września 2023. Wtedy też trafił on na platformę SkyShowtime. Biorąc jednak jak ciepło przyjęła go polska widownia, a także wielką kampanię reklamową, pozostaje mieć nadzieję że tym razem nasza cierpliwość nie zostanie wystawiona na próbę!