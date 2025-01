Netflix ugiął się przed reżyserką hitu. Jej nowa produkcja trafi do kin!

Ostatnie kinowe "Opowieści z Narni" nie były filmami złymi. Nie były też produkcjami wybitnymi i mam wrażenie, że świat szybko o nich zapomniał. "Lew, czarownica i stara szafa", "Książę Kaspian" i "Podróż Wędrowca do Świtu" łącznie zarobiły ponad 1,5 mld dolarów, jednak kontynuacji nigdy się nie doczekaliśmy. "Srebrne krzesło", powstawało, jednak po zawirowaniach z licencjami do powieści C.S. Lewisa, prace zostały oficjalnie przerwane.

W 2018 r. Netflix pozyskał prawa do "Opowieści z Narni" zapowiadając nową serię filmów i seriali osadzonych w stworzonym w latach 1949-1954 świecie. W lipcu 2023 r. dowiedzieliśmy się, że Greta Gerwig ("Barbie") ma zająć się napisaniem i wyreżyserowaniem przynajmniej dwóch filmów. Reżyserce nie podobało się jednak, że jej produkcje miały trafić bezpośrednio na platformę VOD i przez wiele miesięcy zabiegała o to, by "Narnia" trafiła też do kin.

Narnia wraca do kin. Produkcja Netfliksa trafi na srebrne ekrany

I wygląda na to, że reżyserka "Barbie" dopięła swego. Jak informuje serwis Variety, nowe "Opowieści z Narni" trafią do kin – i to nie byle jakich. Greta Gerwig dogadała się z Netfliksem i jej nowy film pojawi się w kinach IMAX – na całym świecie. To zaskakuje, tym bardziej że Netflix zawsze stał na stanowisku, że ich produkcje trafiać będą bezpośrednio na platformę, która przynosić ma więcej pieniędzy. Widać jednak, że Gerwig skutecznie przekonała włodarzy serwisu VOD i "Opowieści z Narni" zarezerwowały sobie miejsce w salach kinowych na całym świecie. Amerykańska premiera ma odbyć się 26 listopada 2026 – w Święto Dziękczynienia – i przez dwa tygodnie będzie dostępna do obejrzenia w kinach IMAX. Na Netfliksie będzie go można obejrzeć kilka tygodni później, w okolicach Bożego Narodzenia.

Na temat samej nowej adaptacji nie wiemy praktycznie nic poza tym, że na fotelu reżyserskim siedzi właśnie Greta Gerwig, a Matthew Aldrich, którego widzowie mogą kojarzyć jako współscenarzystę animowanego filmu "Coco", pełni rolę tzw. kreatywnego architekta (Creative Architect), który zapewne stoi na straży tego, by filmowa adaptacja nie odbiegała zbyt daleko od oryginału.