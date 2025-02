Netflix szokuje! Nie uwierzycie jak powstał ten serial

Już niebawem Netflix uraczy nas wstrząsającym, czteroczęściowym serialem limitowanym "Dojrzeewanie". To opowieść, która zachęca do refleksji nad kondycją współczesnej młodzieży i siłą rodziny w obliczu niewyobrażalnej tragedii. Twórcy serialu, Stephen Graham i Jack Thorne, stawiają trudne pytania o presję, z jaką mierzą się młodzi ludzie, o wpływ internetu i mediów społecznościowych na ich życie. "Dojrzewanie" to historia, która mogłaby zdarzyć się w każdej rodzinie, a jej uniwersalny charakter dotyka problemów, z którymi borykają się nastolatkowie na całym świecie.

Dojrzewanie - nowy hit Netflix. Zwiastun i data premiery

"Dojrzewanie" opowiada o rodzinie Millerów, której życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy ich trzynastoletni syn, Jamie (Owen Cooper), zostaje oskarżony o morderstwo nastoletniej dziewczyny ze swojej szkoły. Serial śledzi losy rodziny w czasie rzeczywistym, ukazując ich rozpacz, niedowierzanie i próby zrozumienia, co się stało. Widzowie towarzyszą im w poszukiwaniu odpowiedzi na dręczące pytania: Kto jest odpowiedzialny za tę tragedię? Dlaczego do niej doszło? Czy można było jej zapobiec? "Dojrzewanie" to nie tylko kryminał, ale przede wszystkim poruszający dramat psychologiczny, który analizuje dynamikę rodzinną i społeczną, ujawniając głęboko skrywane lęki i tajemnice.

"Dojrzewanie" debiutuje na Netflix już 13 marca.

W serialu występuje plejada gwiazd: Stephen Graham ("Boiling Point", "Ciała") wciela się w rolę Eddiego Millera, ojca Jamiego, próbującego pogodzić się z oskarżeniem syna. Ashley Walters ("Top Boy") gra detektywa Luke'a Bascombe'a, prowadzącego śledztwo w sprawie morderstwa. Erin Doherty ("The Crown") wciela się w rolę Briony Ariston, psycholog klinicznej, przydzielonej do sprawy Jamiego. Obok nich występują również Faye Marsay ("Gra o tron"), Christine Tremarco ("The Responder"), Mark Stanley ("Happy Valley") oraz debiutująca Amélie Pease.

Technika "jednego ujęcia" – rewolucja w narracji

"Dojrzewanie" wyróżnia się unikalną techniką realizacji, której mogliście wcześniej nie doświadczyć. Każdy z czterech odcinków serialu został nakręcony w jednym, nieprzerwanym ujęciu. Oznacza to, że kamera podąża za bohaterami przez całą godzinę, nie zatrzymując się ani na chwilę. Taka forma realizacji wymagała miesięcy przygotowań, tygodni prób i ogromnego zaangażowania całej ekipy. Reżyser Philip Barantini, znany z podobnego stylu pracy w filmie "Boiling Point", osiągnął mistrzostwo w budowaniu napięcia i intensywności emocjonalnej. Technika "jednego ujęcia" pozwala widzowi jeszcze głębiej zanurzyć się w historii i poczuć się jak bezpośredni uczestnik dramatycznych wydarzeń.

Premiery Netflix w 2025 roku – mocne uderzenie

"Dojrzewanie" to tylko jedna z wielu ciekawych produkcji, które Netflix przygotował na 2025 rok. Wśród najbardziej wyczekiwanych tytułów znajdują się m.in. "Frankenstein" w reżyserii Guillermo del Toro z Oscarem Isaaciem w roli głównej, postapokaliptyczny film przygodowy "The Electric State" z Millie Bobby Brown i Chrisem Prattem oraz trzecia część serii "Na noże" – "Żywy czy martwy", w której Daniel Craig ponownie wcieli się w rolę detektywa Benoita Blanca.

