Nietypowy teleturniej trafi do Polski. Tak dużego formatu nigdy u nas nie było

Na przełomie lutego i marca zadebiutuje nowa ramówka TVN. Widzowie mogą oczekiwać nowych odcinków szlagierowych produkcji stacji, takich jak Kuba Wojewódzki, MasterChef Nastolatki, You Can Dance - Po prostu tańcz czy Kuchenne rewolucje. Jeśli jednak poszukujecie nowych formatów, to z pewnością ucieszy Was zapowiedź teleturnieju, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Aż 100 osób zmierzy się w nietypowej rywalizacji.

The Floor – na czym polega nowy teleturniej TVN?

Gdy po raz pierwszy zobaczyłem fragment The Floor, na myśl przyszedł mi teleturniej MrBeast’a, dostępny na Prime Video. Duża liczba uczestników na raz, kolorowa podłoga i dynamiczna rozgrywka – The Floor to produkcja, która przyszła do nas z Holandii, a swoje wersje programu pokazały już takie kraje jak USA, Hiszpania, Włochy czy Dania.

O co chodzi w The Floor? Cóż, w bardzo dużym skrócie o dominację nad przecinkiem, przejęcie jego pół i pokonanie go… wiedzą. W początkowej fazie gry każdy ze 100 uczestników zajmuje jedno z kolorowych pól i odpowiada pytania z wiedzy ogólnej – celem jest zdobycie jak największej liczby prostokątów na planszy. Zwycięzca może liczyć na niemałą nagrodę pieniężną, choć jej dokładna wartość nie została jeszcze przez TVN ujawniona. Poniżej możecie zobaczyć wideo, przedstawiające fragment rozgrywki w The Floor.

The Floor – kiedy premiera w TVN?

Na ten moment wiadomo jedynie, że premiera teleturnieju nastąpi wiosną tego roku, prawdopodobnie w maju. TVN nie podał jeszcze konkretnej daty, ale jeśli to nastąpi, to na pewno Was o tym poinformujemy. Jeśli zaś chcecie o pełnej liście wiosennych nowości w TVN dowiedzieć się więcej, to odsyłam do oficjalnej rozpiski.